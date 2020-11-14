Соловей: пандемия - время гиперответственности

ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Суббота, 14 ноября 2020
Минск Сплошная облачность +3°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
18:59 И.о. президента Кыргызстана Садыр Жапаров намерен участвовать в досрочных выборах главы государства В мире
18:49 Алексей Бага привел футболистов "Жальгириса" к золоту чемпионата Литвы Спорт
18:27 Вечеринка с участием 300 человек во Франции закончилась столкновениями с полицией В мире
18:03 ФОТОФАКТ: Музей елочных игрушек Культура
17:58 Петриковский "Шахтер" пробился в первую лигу футбольного чемпионата Беларуси Спорт
17:56 Великобритания намерена запретить продажу бензиновых и дизельных машин к 2030 году В мире
17:48 Эксперт рассказал об осложнениях после COVID-19 Общество
17:46 Во всех литовских пунктах пропуска на границе с Беларусью грузовой транспорт принимается неритмично - ГТК Общество
17:39 Футболисты из Каменецкого района стали обладателями Кубка регионов Спорт
17:30 Экс-главу СНБ Армении задержали по обвинению в подготовке убийства Пашиняна В мире
17:22 Соловей: пандемия - время гиперответственности Регионы
17:03 КОММЕНТАРИЙ: Вайнах - звучит гордо! Общество
16:43 В двух районах Брестской области ограничили время работы общепита и развлекательных заведений Регионы
16:33 Командующий миротворцами РФ заявил, что в Нагорном Карабахе не слышно ни одного выстрела В мире
16:13 Хоккеисты "Немана" обыграли "Динамо-Молодечно" в матче чемпионата Беларуси Спорт
15:59 ГПК: в пункте пропуска "Мядининкай" замедлено оформление из-за проблем с работой базы данных Общество
15:50 В Берлине эвакуировали более 7 тыс. жителей из-за бомбы времен Второй мировой войны В мире
15:36 Американская вакцина от коронавируса будет доступна населению США в апреле В мире
15:15 В Беларуси выздоровели и выписаны 94 337 пациентов с COVID-19 Общество
15:05 В Беларуси число пациентов с сахарным диабетом утроилось за 20 лет Общество
14:45 МТЗ запустил программу Trade-in Экономика
14:28 Количество нарушений водителями большегрузов в октябре увеличилось вдвое Общество
14:14 Команда Минской области выиграла Кубок Беларуси по греко-римской борьбе Спорт
14:03 КОММЕНТАРИЙ: Арифметика здоровья Общество
13:46 Минздрав утвердил протокол реабилитации пациентов с травмами спинного мозга Общество
13:33 Поддержка фермеров, асфальтирование дорог и отопление - Соловей провел прямую линию Регионы
13:29 Лукашенко направил соболезнование в связи со смертью народного артиста СССР Армена Джигарханяна Президент
13:16 В Лоеве при пожаре дома погиб мужчина Происшествия
13:02 МИД России призвал привлечь ЮНЕСКО для сохранения культурных ценностей Карабаха В мире
12:39 Гомельское отделение БелТПП и торговая палата города Лунъянь подписали меморандум о взаимопонимании Экономика
Все новости
Все новости
Регионы
14 ноября 2020, 17:22

Соловей: пандемия - время гиперответственности

Гомельская область с 9 ноября ввела масочный режим. Насколько ответственно отреагировали жители региона на такой шаг, готово ли здравоохранение области дать достойный отпор второй волне коронавируса и сколько бы стоила остановка сельхозпроизводства хотя бы на неделю-две, в интервью корреспонденту БЕЛТА рассказал председатель Гомельского облисполкома Геннадий Соловей.

- С момента объявления масочного режима прошла практически целая неделя…

- Сразу акцентирую внимание: масочный режим носит рекомендательный характер. Он введен во всей области. Такая мера определена планом профилактических мероприятий и нацелена на то, чтобы максимально защитить людей от распространения острых респираторных инфекций и COVID-19, снизить нагрузку на лечебную службу.

Сейчас в Гомельской области отмечается подъем заболеваемости ОРИ и инфекцией COVID-19. Большая часть заболевших - взрослые. Я напомню: самые действенные меры профилактики коронавируса - носить маску, соблюдать дистанцию, ограничить посещение людных мест, соблюдать личную гигиену. Не стоит забывать про антисептики для рук и дезсредства для поверхностей. Как можно чаще нужно проветривать помещения. И главное - вести здоровый образ жизни.

- Как жители региона отреагировали на введение масочного режима? Стали ли более ответственны в этом вопросе?

- Мы не ставим ультиматумов, не грозим санкциями за невыполнение элементарных санитарно-противоэпидемических норм. Мы обращаемся к людям с просьбой беречь собственное здоровье и беспокоиться о безопасности близких.

Я хожу в магазины, аптеки и могу сказать, что за последнюю неделю людей в масках в областном центре стало значительно больше, практически в разы. Это говорит прежде всего о сознательности и личной ответственности людей.

Наша задача - обеспечить необходимыми средствами защиты и препаратами аптечную сеть. В настоящее время за этот участок работы я спокоен.

Хотел бы напомнить простую истину: хочешь что-то изменить - начни с себя. Критиковать и указывать на недочеты любят все, а вот сделать что-то конкретное для улучшения ситуация - это уже почему-то обязанность кого-то другого.

- Мы видим ежедневный прирост случаев заболевания во вторую волну. Готова ли медицина дать достойный отпор пандемии?

- Ситуация сложная, но контролируемая. Опыт, полученный в первую волну, активно использовался при подготовке ко второй. В период стабилизации мы дополнительно укрепили материально-техническую базу учреждений здравоохранения, создали запас средств индивидуальной защиты, лекарственных препаратов. После капитального ремонта открыли пульмонологическое отделение на 130 коек в туббольнице.

В целом коечного фонда в Гомельской области для оказания помощи пациентам с пневмониями сегодня более чем достаточно. При необходимости предусмотрено перепрофилирование 4447 коек.

В регионе работают свыше 6,8 тыс. врачей-специалистов (укомплектованность более 95%), 17 457 средних медработников (укомплектованность почти 97%).

В медучреждениях области функционирует 12 компьютерных томографов, есть более 480 аппаратов искусственной вентиляции легких. Мы сделали дополнительные точки подачи кислорода - с 1015 в мае до 1715 сейчас. Из этого количества 476 - в отделениях реанимации. И работу в этом направлении продолжаем.

- Сколько средств уже потрачено на борьбу с COVID-19 в регионе? Будут ли еще выделяться средства из бюджета?

- На расходы, связанные с эпидемиологической ситуацией из-за COVID-19, в области уже направили почти Br70 млн. Это не только приобретение необходимого медицинского оборудования, СИЗов, дезсредств, укрепление материально-технической базы. Значительная часть - почти Br55 млн - была направлена на выплату надбавок медикам за работу в условиях инфекции.

Дополнительно до конца этого года планируется выделение необходимых средств на надбавки за работу медработникам, уплату страховых взносов, приобретение расходных материалов для лабораторных исследований, закупку СИЗов.

- Пандемия повлияла на все без исключения сферы жизни. Смогла ли эффективно перестроиться экономика региона?

- В первую волну некоторые предприятия области переориентировались на выпуск средств индивидуальной защиты и дезинфицирующих средств. Это позволило не только закрыть собственные потребности, но и выполнять заказы на поставку этой необходимой продукции в другие регионы.

Например, повязки и маски стали шить на "Коминтерне", "8 Марта", Жлобинской швейной фабрике, "Речицком текстиле", Мозырской швейной фабрике "Надэкс". Это пять основных производителей повязок и масок. При необходимости на условиях подряда могут быть привлечены более 40 организаций области различных форм собственности, а также колледжи. На некоторых из этих предприятий выпускают и защитные костюмы. Резерв - еще более 10 организаций. Дезинфицирующие средства производят Калинковичский завод бытовой химии и Гомельский ликеро-водочный завод "Радамир".

Эпидемиологическая ситуация в мире повлияла на экономику области. По отдельным показателям социально-экономического развития мы не достигли планируемых в начале года индикаторов. Однако нам удалось мобилизовать ресурсы, принять меры, и со второго полугодия практически по всем отраслям экономики у нас положительная динамика. Так, за III квартал область добавила 1,5% валового регионального продукта и вышла на уровень 99%. Выше уровня прошлого года сработали в сельском хозяйстве, розничном товарообороте, по строительно-монтажным работам. Уровень средней заработной платы по области с марта стабильно превышает Br1 тыс.

- Геннадий Михайлович, давайте немного порассуждаем в сослагательном наклонении. Нынешний год для аграриев довольно урожайный. Что было бы, если бы весной мы из-за пандемии ушли на жесткий карантин хотя бы на неделю-две, как это сделали многие страны?

- В сельском хозяйстве остановка даже на один день - уже потери, уже угроза продовольственной безопасности. Здесь все последовательно и взаимосвязано. Не посеешь зерно - не получишь всходов, не внесешь удобрений и средств защиты - не получишь полноценного растения, не выйдешь вовремя на уборку урожая, не засыплешь зерно в закрома - не получишь на выходе хлеб. Так же и в животноводстве, ведь животным нужен ежедневный уход. Это то, что называется емким термином "диктатура технологий".

Поэтому и уход на карантин даже на одну-две недели мог существенно отразиться на отрасли. Особенно весной, когда дорог каждый день. Если бы остановили работу - сорвали бы всю посевную кампанию и у нас не было бы шанса получить полноценные корма и долгожданное зерно. А его в этом году намолотили более чем на 220 тыс. т сверх уровня прошлогодней жатвы. Простая математика: 2 недели весеннего сева - 50 тыс. га засеянных площадей, которые дают 150 тыс. т зерна. Вот и считайте, сколько зерна мы могли потерять, если бы объявили карантин.

И еще такой момент. Сельскохозяйственная отрасль тесно связана с перерабатывающей промышленностью. Если аграрии недополучают сельхозпродукцию, может сократиться насыщение продовольственного рынка. Плюс, по расчетам наших специалистов, отгрузка сельхозпродукции на экспорт могла бы уменьшиться на $15 млн.

- За второй волной, вполне возможно, будут и последующие. Какую задачу ставит губернатор перед всеми службами в это непростое время?

- Главная задача одна - беречь здоровье каждого человека. По мнению ученых, COVID-19 останется с нами и перейдет в сезонную инфекцию вместе с ОРИ. Применение вакцины стабилизирует заболеваемость и повлияет на ее уровни. В регионе есть план мероприятий по предупреждению завоза и распространения COVID-19, определены задачи всем службам и ведомствам, руководителям.

- А что зависит только от каждого из нас?

- Пандемия стала временем гиперответственности - и коллективной, и личной. Каждый должен осознавать, что рядом находятся родные, близкие, друзья, коллеги. Каждый должен понимать, что от его поведения (ношения маски, соблюдения дистанции, регулярного мытья рук, ограничения контактов) зависит не только собственное здоровье, но и здоровье окружающих.

Еще Жак-Жан Руссо говорил: "Большая часть болезней наших - это дело наших собственных рук; мы могли бы почти всех их избежать, если бы сохранили простой образ жизни, который предписан нам был природою". С учетом сегодняшних реалий немного дополню - образ жизни, при котором соблюдаются все профилактические меры. Сегодня самое важное, чтобы среди врагов своего здоровья не оказаться нам самим. Берегите себя и своих близких!

БЕЛТА.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики Регионы
Фото из архива В двух районах Брестской области ограничили время работы общепита и развлекательных заведений
Геннадий Соловей. Фото из архива Поддержка фермеров, асфальтирование дорог и отопление - Соловей провел прямую линию
Фото из архива Мингорисполком и облисполкомы проведут сегодня прямые телефонные линии
Фото из архива Качество гарантировано природой
Фото из архива Результаты оправдывают средства
Владимир Андрейченко. Фото Палаты представителей Андрейченко провел прием граждан в Докшицком районе
Главное
Во время интервью Лукашенко дал интервью СМИ Беларуси и ближнего зарубежья (ОБНОВЛЕНО)
Кочанова встретилась с членами Молодежного парламента
В Беларуси выздоровели и выписаны 94 337 пациентов с COVID-19
АПК Беларуси в этом году работал стабильно, несмотря на пандемию - Брыло
Топ-новости
Лукашенко: белорусские аграрии в непростых условиях вырастили и убрали рекордный урожай
В двух районах Брестской области ограничили время работы общепита и развлекательных заведений
КОММЕНТАРИЙ: Невидимая сила
Соловей: пандемия - время гиперответственности
Во всех литовских пунктах пропуска на границе с Беларусью грузовой транспорт принимается неритмично - ГТК
МТЗ запустил программу Trade-in
Костевич: у нас есть все ресурсы для необходимой социальной помощи гражданам
Главврач районной больницы: мы не имеем морального права отказать в помощи
Умер народный артист СССР Армен Джигарханян
Масочный режим принципиален для снижения количества заболевших COVID-19 - Горбич
Экспорт белорусской сельхозпродукции в Китай по итогам года может превысить $200 млн
Общественные приемные помогают выстроить конструктивный диалог с гражданами - мнение
Воскресенский: наша задача - вовлечь активистов оппозиции в легальный политический процесс
Белорусская таможня работает в штатном режиме, количество сотрудников в пунктах пропуска не уменьшалось
Карпенко: главное предназначение школы и системы образования - обеспечить детство в нашей стране
Релама
С нами интереснее
курсы курсы
тв программа тв программа
гороскоп гороскоп
погода погода
Темы Все темы
Обращения граждан - обратная связь Социальное государство в работе Военный конфликт в Нагорном Карабахе Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Репортаж БЕЛТА Белорусская АЭС новейшего поколения 3+
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID З ГОНАРАМ У СЭРЦЫ
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.