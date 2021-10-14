Соловей: поддержка многодетных семей является белорусским национальным брендом

14 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Поддержка многодетных семей - настоящий белорусский национальный бренд. Акцент на этом сделал сегодня председатель Гомельского облисполкома Геннадий Соловей на торжественном приеме женщин области по случаю Дня матери, передает корреспондент БЕЛТА.

Поздравляя участниц торжества со светлым праздником, Геннадий Соловей отметил, что в Беларуси особый почет и забота - многодетным мамам. "Сегодня в нашей стране более 116 тыс. многодетных семей, из них каждая шестая - в Гомельской области. Самая большая семья в регионе - гомельчане Белоусовы, которые воспитывают 10 детей", - сказал губернатор.

По его словам, за четверть века ордена Матери удостоены 1643 жительницы юго-востока страны, в том числе 58 - в этом году. Заслуженные награды вручили и во время сегодняшнего праздничного события.

Руководитель региона отметил, что с 2015 года семьи области открыли более 17 тыс. депозитных счетов по программе "Семейный капитал". Системой же государственных пособий пользуется каждый четвертый ребенок в регионе.

"И если оценивать весь комплекс многочисленных целенаправленных мер, то можно уверенно говорить, что поддержка многодетных семей - это настоящий белорусский национальный бренд", - считает Геннадий Соловей.

Особого уважения заслуживают приемные мамы - за самоотверженный труд, душевную щедрость и сердечность, подчеркнул председатель облисполкома. "В Гомельской области более 1,6 тыс. приемных и опекунских семей и 50 домов семейного типа, где в общей сложности воспитываются 2,3 тыс. детей", - озвучил данные он.

Губернатор назвал несколько примеров. Так, родители-воспитатели Устиновы семейного дома из Речицкого района за годы работы выпустили 18 воспитанников, которые приезжают в ставший родным дом уже со своими детьми. А личный пример семьи Воробей из Калинковичей определил жизненный путь их родного сына: он и его жена стали родителями для детей второго в этом районе дома семейного типа.

Геннадий Соловей обратил внимание: чтобы помочь женщине стать матерью, максимальные усилия прилагает и наука. "В среднем 400 семейных пар в год используют вспомогательные репродуктивные технологии в гомельском центре "Брак и семья". Указом Президента с этого года семейным парам дается право на одну бесплатную, а точнее за государственный счет, попытку ЭКО", - напомнил губернатор.

На торжественной церемонии Геннадий Соловей пожелал всем женщинам любви и радости, здоровья и благополучия, понимания и уважения. "Пусть рядом с вами всегда будут надежное мужское плечо, любящие сердца детей и внуков", - заключил он.-0-