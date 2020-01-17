Соловей: понятия чести, справедливости и мужества для бойцов в/ч 5525 - дело всей жизни

17 января, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Понятия чести, справедливости и мужества для командования, бойцов войсковой части 5525 в Гомеле - дело всей жизни. На этом сделал акцент председатель Гомельского облисполкома Геннадий Соловей сегодня на торжественном мероприятии по случаю 30-летия со дня основания в Гомеле войсковой части 5525, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе облисполкома.

Губернатор отметил, что войсковая часть - структура, которая не только воспитывает защитников Отечества, но оказывает значимое влияние на региональную безопасность. "Ежедневно охрану общественного порядка в Гомеле, Мозыре, Светлогорске, Речице осуществляют до 100 войсковых нарядов. Только в 2019 году военнослужащими части задержано более 7 тыс. правонарушителей", - сказал Геннадий Соловей.

Глава региона подчеркнул, что в истории в/ч 5525, несмотря на сравнительно молодой возраст, немало ярких страниц, наполненных примерами мужества и героизма. "В 1991 году после разрушительного землетрясения в Нагорном Карабахе бойцы воинской части более трех месяцев в сложнейших условиях режима чрезвычайного положения обеспечивали безопасную жизнь и сохранность имущества пострадавшего местного населения", - привел пример председатель облисполкома.

Он обратил внимание, что воинская часть - это важный государственный инструмент, а его бойцы - профессионалы, которые достойно выполняют свой служебный долг. "Для вас понятия чести, справедливости и мужества - дело всей жизни. Вас отличают стремление прийти на помощь и готовность к риску ради тех, кто нуждается в защите", - сказал руководитель области.

Слова благодарности в адрес командования и сотрудников в/ч 5525 прозвучали также за патриотическую и воспитательную работу. Например, на базе части в летнее время реализуются проекты "Граница" и "Курсант-ТЫ", во время которых с пользой проводят досуг подростки, требующие повышенного педагогического внимания.

Воинская часть 5525 была создана 18 января 1990 года в Гомеле для оказания помощи руководству города и области в деле охраны общественного порядка. По своему предназначению, составу и подготовке сегодня это соединение способно качественно выполнять практически весь спектр задач, поставленных перед внутренними войсками.

В эти дни в областном центре проходят торжественные мероприятия, посвященные 30-летию со дня образования в/ч. Например, в колонном зале дворца Румянцевых и Паскевичей лучшим военнослужащим части вручили памятные нагрудные знаки.-0-