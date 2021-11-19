Соловей: приоритетом региональной политики является создание благоприятных условий для инвесторов

19 ноября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Создать максимально свободные, благоприятные условия для инвесторов - приоритет региональной инвестиционной политики. Акцент на этом сделал сегодня председатель Гомельского облисполкома Геннадий Соловей на международном мероприятии "Бизнес-дни в Гомеле", передает корреспондент БЕЛТА.

Геннадий Соловей обратил внимание: серьезное бизнес-событие проводится уже седьмой год подряд. Оно нацелено на продуктивный диалог бизнесменов, в котором учитываются и объединяются потребности иностранного бизнеса с потенциалом предприятий Гомельской области.

"Создать максимально свободные, предсказуемые, благоприятные условия и возможности для инвесторов - главный приоритет и содержание региональной инвестиционной политики. Мы активно работаем по поиску новых партнеров и открытию новых рынков, по участию в реализации крупнейших интеграционных проектов. Последовательно убираем барьеры на пути развития торговли и технологий, на пути движения инвестиций и рабочей силы", - подчеркнул губернатор.

/Будет дополнено/.-0-