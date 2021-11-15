Соловей: работа по сокращению долгостроев должна идти планомерно и без формализма

15 ноября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Работа по сокращению долгостроев должна идти планомерно и без формализма. Акцент на этом сделал сегодня председатель Гомельского облисполкома Геннадий Соловей на заседании облисполкома, на котором рассмотрели вопрос о сокращении количества объектов сверхнормативного незавершенного строительства в регионе, передает корреспондент БЕЛТА.

Геннадий Соловей отметил, что работа, которая проводится в области по сокращению долгостроев, имеет свои результаты. "У нас осталось 580 таких объектов. Работа по этому направлению расписана на пятилетку, мы должны завершить все в сроки. И никакого формализма не должно быть. Вопрос этот очень важный", - сказал губернатор.

Председатель комитета по архитектуре и строительству облисполкома Дмитрий Гайкевич уточнил, что из общего числа долгостроев завершить строительство нужно на 444 объектах, предварительное перепрофилирование - на 27, продаже подлежат 17, сносу - 91. Еще по одному - 24-квартирному жилому дому в п.Лукский - мероприятие не утверждено.

По словам Дмитрий Гайкевича, наибольшее число объектов приходится на Гомель и Гомельский район - 108 и 58 соответственно, или 18,6% и 10% от общего количества. Меньше всего долгостроев в Чечерском районе, где 4 объекта.

Региональный план по сокращению количества долгостроев на 2021 год включает 261 мероприятие. По данным на 11 ноября, выполнено 164. "По итогам трех кварталов задания 2021 года выполнили в полном объеме в Наровлянском, Хойникском и Чечерском районах", - уточнил Дмитрий Гайкевич.

Председатель комитета констатировал, что в регионе фиксируются факты образования новых объектов, сроки строительства которых стали сверхнормативными. В их число чаще всего попадают инженерные сети в микрорайонах новой застройки, строительство которых напрямую зависит от поэтапного возведения жилых домов, а также объекты волоконно-оптических линий связи.

Заместитель председателя Комитета государственного контроля Александр Курлыпо подчеркнул, что Гомельская область - вторая по темпам сокращения объектов незавершенного строительства. "Это хороший показатель. Впереди только Гродно. За первое полугодие вы сократили по отношению к 1 января 18% таких объектов", - сказал он. В то же время в Гомельском регионе наибольший процент объектов, которые строятся уже более 5 лет, - свыше 80% среди всех объектов незавершенного строительства, обратил внимание Александр Курлыпо.

Геннадий Соловей поручил провести детальный мониторинг этих объектов и принять по каждому решения, поставить конкретные задачи, определить концепцию. "Объекты с низкой стоимостью, где не требуются большие финансовые вложения, нужно оперативно ввести. Только за 2020 год мы ввели около 30 объектов с длительным сроком. И в этом году работаем с объектами, которым по 10-15 лет", - сказал губернатор.

Начальник управления контроля за использованием государственной собственности КГК Николай Зеньчик обратил внимание, что фактически главной проблемой является то, что мероприятия по сверхнормативным объектам детально не отработаны застройщиками совместно с исполкомами, структурными подразделениями облисполкома. По его мнению, нужно проанализировать, отработать каждый сверхнормативный объект с учетом оценки реальной потребности в нем и в нынешних условиях, и на перспективу. Также важно просчитать конкретные размеры необходимых средств для завершения запланированных мероприятий, определить источники, обеспечить документальное подтверждение их наличия, скорректировать региональные мероприятия, не допускать, чтобы появлялись новые сверхнормативные объекты.

На заседании облисполкома обсудили положение дел в районах области, пути решения по отдельным долгостроям.-0-