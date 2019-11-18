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18 ноября 2019, 17:04

Соловей: развивать инфраструктуру микрорайона Хутор в Гомеле нужно комплексно

Геннадий Соловей. Фото из архива
Геннадий Соловей. Фото из архива

18 ноября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Вопрос развития инфраструктуры микрорайона Хутор Новобелицкого района Гомеля необходимо решать комплексно. На это обратил внимание председатель Гомельского облисполкома Геннадий Соловей сегодня на встрече с педагогическим коллективом школы №15 областного центра и представительницей родительской общественности микрорайона, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе облисполкома.

Участие во встрече принял также помощник Президента - инспектор по Гомельской области Юрий Шулейко.

Школа является одной из наиболее загруженных в районе: сейчас в ней обучаются почти вдвое больше детей, чем определено проектной мощностью. Вопросы о развитии инфраструктуры Хутора - строительстве школы, детского сада, поликлиники - нередко звучат во время прямых телефонных линий, личных приемов. "Эти проблемы мы знаем, прорабатываем пути их решения. В целом развитие микрорайонов новостроек и Хутора в частности следует рассматривать комплексно, что мы и стараемся делать, однако есть вопросы по финансированию - бюджет не позволяет решать все одномоментно", - отметил Геннадий Соловей.

Он проинформировал, что к проектированию школы в этом микрорайоне приступят уже в 2020 году. "Это будет новый проект с учетом современных требований - с наличием бассейна, спортивных объектов", - уточнил Геннадий Соловей. В следующем году бюджетные средства будут направлены и на школу-долгострой в 21 микрорайоне областного центра.

Что же касается детского сада в Хуторе, то рассматривается возможность временного размещения его на площадях детского дома. "Почему временного? Потому что, по подсчетам специалистов, рациональнее будет использовать это помещение под поликлинику, однако для перепрофилирования необходимо разработать проектно-сметную документацию, пройти ряд согласований. Для детского сада же генпланом определено конкретное место", - пояснил глава региона. Он добавил, что в области достаточно трудовых ресурсов для возведения объекта в максимально короткие сроки.

В качестве временной меры до строительства детского сада в микрорайоне проведут мониторинг близлежащих учреждений, изучат возможность размещения там дополнительных мест и рассмотрят организацию родительских маршрутов.

Геннадий Соловей обратил внимание, что на 2020 год в областном центре запланированы весомые вложения в развитие социальной сферы: здравоохранения, культуры, физической культуры. Ассигнования будут направлены на работы в больнице скорой медицинской помощи, 3-й городской больнице, ДК и бассейна на территории Новобелицкого района. Это позволит в том числе снять некоторые вопросы, с которым обращаются жители Хутора.

Представительница родительской общественности Юлия Нестеренко подняла темы, касающиеся освещенности микрорайона, гуляющих по улицам бездомных собак, установки светофоров. По поручению губернатора эти вопросы будут решать специалисты конкретных служб.

Еще одна просьба местных жителей - новогодняя елка в микрорайоне. "Праздничная зеленая красавица, которая порадует и детей, и взрослых, будет в микрорайоне однозначно. Уже определена площадка", - заверил губернатор.

Юлия Нестеренко поблагодарила губернатора за встречу и от себя, и от всех жителей района. "Все вопросы, с которыми я пришла на встречу, мы неоднократно обсуждали и с соседями, и в нашей группе в соцсети. Эти темы очень актуальны. Конечно, я понимаю, решить их за раз не получится, но я увидела, что руководители региона в процессе решения большинства из названных мной проблем", - поделилась после встречи представительница родительской общественности.-0-

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