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17 апреля 2021, 14:33

Соловей: субботники - проверенная жизнью добрая традиция

Фото Информационного портала газеты "Гомельская праўда"
Фото Информационного портала газеты "Гомельская праўда"

17 апреля, Мозырь /Корр. БЕЛТА/. Субботники - это проверенная жизнью добрая традиция. Таким мнением с журналистами поделился председатель Гомельского облисполкома Геннадий Соловей во время республиканского субботника, передает корреспондент БЕЛТА.

Губернатор вместе с руководством Мозырского района, представителями депутатского корпуса, сферы образования региона высадил деревья на территории открывшихся сегодня яслей-сада в молодом микрорайоне города. В итоге территорию для дошколят украсила аллея "Планета детства" из более чем 70 туй и самшита.

"Участниками субботника стали 400 тыс. жителей Гомельской области. Субботники - это добрая традиция, польза которой проверена жизнью. И люди хранят эту традицию, следуют ей", - сказал руководитель области.

Основные работы развернулись на открытом воздухе - этого требует нынешняя эпидемиологическая ситуация. В регионе благоустраивали улицы городов, поселков и деревень, наводили порядок в парках и скверах, дворах, на производственных территориях, высаживали деревья, кустарники, создавали аллеи и уютные зеленые зоны.

По предварительной информации, на республиканском субботнике в Гомельской области собрано более Br1,4 млн. Половину средств, которые останутся в распоряжении области, направят на укрепление материально-технической базы больниц и поликлиник, вторую - на благоустройство мест воинских захоронений, объектов историко-культурной ценности. "В прошлом году в Гомельской области появился такой значимый объект, как мемориальный комплекс Ола на месте сожженной в годы войны одноименной деревни. В этом году мы уже приступили к строительству мемориального комплекса "Партизанская криничка" в память о тех, кто защищал нашу Родину от фашистов. На эти цели направлены и средства, которые собрали на областном субботнике 27 марта", - рассказал Геннадий Соловей.

По словам депутата Палаты представителей Валентины Назаренко, жители региона сегодня в очередной раз продемонстрировали, насколько дружны в стремлении совершать добрые дела и поступки. "Все, что мы создаем, строим, развиваем, мы ценим и поддерживаем. Пусть на нашей земле царят мир, добро, единство", - сказала парламентарий.

Включились в сегодняшнюю трудовую акцию и почти 1,3 тыс. подростков, с которыми проводится индивидуальная профилактическая работа, которые признаны находящимися в социально опасном положении и требуют повышенного педагогического внимания. Ребята помогали благоустраивать места воинских захоронений в Брагинском, Ветковском, Добрушском, Ельском, Жлобинском и других районах. В Житковичах участвовали в закладке парка семейных деревьев. Акция "Сделаем школьный двор чище" объединила несовершеннолетних в Калинковичском районе.-0-

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