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26 августа 2019, 14:38

Соловей: сверхзадача педагогов - создать в школах атмосферу физического и психологического комфорта

Фото из архива
Фото из архива

26 августа, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Создание в школах атмосферы физического и психологического комфорта назвал сверхзадачей педагогов сегодня на региональном августовском педсовете председатель Гомельского облисполкома Геннадий Соловей, передает корреспондент БЕЛТА.

На педагогическом форуме, участие в котором приняли 1 тыс. человек, подвели итоги формирования дорожной карты образовательной системы региона на новый учебный год. "Если задача власти - ремонтировать школы, строить детские площадки, открывать секции, где каждый ребенок может реализовать свое право на качественное образование, проявить творчество и социальную активность, то сверхзадача педагогов - создать в школах такую атмосферу физического и психологического комфорта, чтобы дети шли туда с удовольствием и чувствовали себя как дома", - убежден Геннадий Соловей. Равнозначными он назвал такие составляющие благоприятного климата, как безопасность, здоровый образ жизни, качественное обучение, поддержка талантливых детей и ребят с проблемами здоровья.

Губернатор призвал руководителей образовательной сферы продолжить работу по внедрению и должному функционированию стандартов безопасности. Так, в области во всех учреждениях образования, которые находятся в зоне реагирования Департамента охраны, установлены кнопки тревожной сигнализации. Однако, по мнению председателя облисполкома, на особом контроле должна быть ситуация по установке систем видеонаблюдения. "На этот год выделены средства на разработку проектно-сметной документации на 24 школы. Доведите тему до логического конца", - поставил задачу он.

По словам председателя облисполкома, во главе угла работы и органов власти, и педагогического сообщества должны быть жизнь и здоровье ребенка. И это не только сбалансированный режим труда и отдыха, но и серьезные плановые медицинские осмотры. "Не галопом перед началом учебного года, а в течение всего календарного года, - подчеркнул руководитель региона. - Приучайте детей с раннего возраста следить за своим здоровьем".

Еще один важный аспект - уроки физкультуры. "Подчеркиваю: физической культуры, а не так, как некоторые думают, спорта высоких достижений. Напомню: у нас по штатному расписанию в школах учителя физкультуры, а не тренеры секций. Ваш урок - урок разрядки, урок переключения с умственной работы на увлекательную физическую", - сказал Геннадий Соловей.

Говоря о гармоничном физическом развитии и занятиях спортом, председатель облисполкома напомнил, что в прошлом году были построены бассейн в Ветке, физкультурно-спортивный комплекс в Брагине, мини-футбольная площадка в агрогородке Мичуринская Гомельского района. В августе 2019 года в Гомеле открыли лыжероллерную трассу мирового уровня. В перспективе этого года - реконструкция стадиона "Припять" в Петрикове, ввод футбольного манежа на стадионе "Луч" в Гомеле, бассейна после капитального ремонта в спортивной школе Мозыря. При комплексном благоустройстве районных центров области обязательным условием стало открытие молодежных спортивных площадок.-0-

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