Соловей: торговое обслуживание на селе необходимо совершенствовать

25 марта, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Торговое обслуживание в сельской местности необходимо развивать, совершенствовать. На этом сделал акцент сегодня председатель Гомельского облисполкома Геннадий Соловей на заседании облисполкома при обсуждении развития потребительского рынка региона, передает корреспондент БЕЛТА.

По информации начальника главного управления торговли и услуг облисполкома Александра Качана, сельская торговля области представлена 2,6 тыс. объектов. Среди них 1,5 тыс. магазинов и павильонов торговой площадью почти 105 тыс. кв.м. Прирост за минувший год - 85 объектов. "Есть положительная динамика, однако не производится строительство новых торговых объектов, а фактически происходит замещение сети одного оператора другим. Поэтому одна из задач - внимание к функционированию сети за пределами городов. Сельская местность - особо чувствительная территория, и работать здесь нужно оперативно", - сказал начальник главного управления.

По его словам, в регионе государственный социальный стандарт по обеспеченности торговыми площадями выполняется: почти 719 кв.м на 1 тыс. жителей при нормативе 600 кв.м.

"Торговое обслуживание на селе необходимо не просто поддерживать, а развивать, совершенствовать, чтобы у людей была возможность приобрести те товары, которые им нужны, не тратя время на долгую дорогу в крупные города, райцентры", - подчеркнул Геннадий Соловей.

В целом, отметил Александр Качан, потребительский рынок области характеризуется балансом спроса и предложения. Однако на формировании показателей и параметров в прошлом году сказалось распространение коронавирусной инфекции. "Несмотря на успешный первый квартал, к концу года розничный товарооборот замедлился", - констатировал руководитель. Уменьшение продаж зафиксировано практически у всех субъектов, кроме тех, кто развивает сеть.

По информации начальника главного управления, доля отечественных товаров в розничном товарообороте в регионе за 2020 год составила 64,5% при республиканской 59,8%. Потребительский импорт области сократился на $30 млн, или на 22% к уровню 2019-го.

Для продвижения белорусских товаров в регионе за год провели более 1,9 тыс. ярмарок, в том числе сельскохозяйственных, а также выставки, распродажи.

Александр Качан обратил внимание: продвигать свою продукцию, изучать рынок предприятиям-производителям области позволяет фирменная и ведомственная торговля. Так, в минувшем году они открыли 28 новых торговых объектов. "Для развития фирменной и ведомственной торговли предприятий-производителей агропромышленного комплекса в Гомельской области сформирован перечень из 251 объекта", - подчеркнул начальник. Эти объекты предлагаются для аренды, продажи.

Розничная сеть области, по данным на 1 января, насчитывает почти 17 тыс. объектов, из которых около 11 тыс. магазинов и павильонов торговой площадью более 940 тыс. кв.м. За прошлый год торговая сеть приросла на 1,2 тыс. объектов, в том числе на 800 магазинов и павильонов. В области работают 67 рынков на 12 тыс. мест, 97 торговых центров. Услуги общепита предоставляют в 2862 объектах на 124,6 тыс. посадочных мест.-0-