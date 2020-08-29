Соловей: уникальная природа, богатое наследие, аутентичность - слагаемые успеха "Зова Полесья"

29 августа, Петриковский район /Корр. БЕЛТА/. Уникальная природа, богатое историко-культурное наследие, аутентичные обряды - такие слагаемые успеха международного фестиваля "Зов Полесья", который проходит сегодня уже в шестой раз в агрогородке Лясковичи Петриковского района, назвал председатель Гомельского облисполкома Геннадий Соловей на встрече с сотрудниками диппредставительств, передает корреспондент БЕЛТА.

Участниками встречи стали дипломаты из Армении, Азербайджана, Болгарии, Ирана, Литвы, Пакистана, Палестины, России, Судана, Узбекистана. Накануне во время Дня торгового советника они ознакомились с потенциалом Припятского Полесья на Мозырском экономическом форуме.

Геннадий Соловей напомнил, что самый молодой в регионе фестиваль рожден в глубинке Полесья. "Его успех и будущее определили три слагаемых - уникальная девственная природа, богатейшее историко-культурное наследие и аутентичные народные обряды и ремесла", - считает он.

Губернатор подчеркнул: Беларусь - страна многонациональная. "По итогам последней переписи, у нас проживают представители более 140 национальностей. И всем здесь хорошо и комфортно, потому что Беларусь стала для многих вторым домом", - сказал он. По мнению Геннадия Соловья, самый доступный и самый понятный язык международного общения - искусство в широком смысле: "Будь то танец, музыка, живопись или народные промыслы". Руководитель области обратил внимание, что все это представлено на фестивале "Зов Полесья", равно как и гастрономические изыски.

На встрече шла речь и о торгово-экономических связях. "Коронавирус скорректировал наши планы, и говорить о каких-то существенных темпах роста товарооборота не приходится. Уверен, что это явление временное, и наши совместные усилия приведут к укреплению торговых связей между Беларусью в целом, Гомельской областью в частности и странами, которые вы представляете. У нас качественные продукты, конкурентные товары, честные цены", - отметил Геннадий Соловей.

Председатель облисполкома поблагодарил дипломатов за верность идеям сохранения мира и добрососедства, продолжение конструктивного диалога по укреплению экономических связей. Он также пожелал им испытать яркие эмоции на фестивале "Зов Полесья".

Важность и уникальность фестиваля, который хранит богатое наследие Полесья, подчеркнул заместитель премьер-министра Беларуси Александр Субботин. Он убежден, что праздник дает прекрасную возможность лучше узнать полесские самобытные традиции, обряды.

От имени участников встречи советник посольства Болгарии в Беларуси Лучезар Николов поблагодарил организаторов фестиваля. Он отметил, что дипломаты всегда интересуются не только экономикой, но и культурой. "Мы благодарны, что имеем возможность увидеть яркий праздник", - сказал он.

Международный фестиваль "Зов Полесья" нацелен на сохранение и популяризацию этнокультурных традиций, изучение и поддержку богатого историко-культурного наследия региона, укрепление творческих связей приграничных регионов. Фестиваль проводится раз в два года. Организаторами выступают Министерство культуры, Гомельский и Брестский облисполкомы, национальный парк "Припятский".-0-

Фото Сергея Холодилина