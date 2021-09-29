Соловей: в Гомельской области необходимо наращивать объемы использования фрезерного топлива

29 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомельской области необходимо развивать использование фрезерного топлива. На этом сделал акцент председатель Гомельского облисполкома Геннадий Соловей на торжественном мероприятии в честь 50-летия Житковичского торфобрикетного завода, передает корреспондент БЕЛТА.

Приветствуя гостей торжества в честь 50-летия со дня добычи первых тонн фрезерного торфа в Житковичском районе, Геннадий Соловей отметил большие перспективы отрасли и предприятия. Общие запасы торфа на неотведенных сырьевых базах способны обеспечить стабильную работу предприятия на ближайшие 20 лет. В регионе, по его словам, необходимо развивать использование фрезерного топлива. "И займемся этим направлением именно с Житковичского района", - сказал губернатор.

Житковичский ТБЗ ежегодно обеспечивает твердым видом топлива население и топливоснабжающие организации, цементные заводы и тепловые электростанции Беларуси. В свое время он был построен для обеспечения топливом Василевичской электростанции. Завод по-прежнему остается важным элементом в энергетической системе страны. Общий объем добытого здесь топливного торфа за эти годы исчисляется миллионами тонн.

Поэтапная модернизация брикетного завода позволяет наращивать объемы производства. Так, удалось установить своего рода рекорд: выпущено более 106 тыс. т топливных брикетов при проектной мощности в 90 тыс. т.

Житковичский торфобрикетный завод одним из первых в стране завершил сезон добычи торфа с темпом роста к уровню прошлого года более 110%. "Уверен, что при грамотном руководстве и поддержке Министерства энергетики предприятию удастся реализовать все намеченные планы и инвестиционные проекты", - отметил Геннадий Соловей. Губернатор также оценил вклад коллектива в общее дело и пожелал работникам завода крепкого здоровья, добра, мира и процветания.

Открытое акционерное общество "Житковичский торфобрикетный завод" построено для обеспечения топливным торфом ТЭЦ, основным потребителем которого была Василевичская электростанция. Строительство предприятия и поселка Червоное началось в 1968 году, а в 1971 году добыты первые тонны фрезерного торфа, что и послужило точкой отсчета его истории. Сегодня завод входит в пятерку валообразующих предприятий в районе.-0-