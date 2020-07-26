Соловей: в Гомельском регионе в этом году ожидается высокий урожай зерновых

26 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Гомельском регионе в этом году ожидается высокий урожай зерновых, заявил в программе "Главный эфир" на телеканале "Беларусь 1" председатель Гомельского облисполкома Геннадий Соловей, сообщает БЕЛТА.

"Мы видим, что и урожайность выше, и некоторые наши хозяйства, как допустим, в Брагинском районе - уже вышли на 51% уборки, в Добрушском - на 48%. Текущий год благоприятный по погодно-климатическим условиям и Днепро-Брагинское водохранилище, которое мы заполнили, тоже сыграло свою роль. Только на днях мы чествовали 40 комбайнеров, которые достигнули уровня намолота 1 тыс. т. Поэтому видим, что у нас в этом направлении проведена качественная работа", - сказал Геннадий Соловей.

Что касается темы реабилитации постчернобыльских земель, то сейчас уже разговор идет о дальнейшем их развитии и выведении на новый уровень. "Государственная программа предусматриваем переход от реабилитации к социально-экономическому развитию этих регионов. Мы здесь получаем чистую продукцию, строим жилье, социальные объекты. Конечно, идет развитие малого бизнеса. В текущем году 67 таких предприятий создано и 550 рабочих мест. Поддержка государства очень ощутима и мы развиваемся дальше", - отметил губернатор.

Геннадий Соловей отдельно остановился на развитии медицины в регионе. "Буквально недавно мы ввели одну из современных поликлинник в Гомеле. Следующий год тоже для нас знаковый - мы приступаем к строительству дополнительных помещений Больницы скорой медицинской помощи. У нас в области имеется 12 КТ, еще три планируется поставить. Материально-техническое обеспечение региона более современным медицинском оборудованием будет продолжаться, потому что это - для наших людей", - подчеркнул он.-0-