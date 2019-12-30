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30 декабря 2019, 13:43

Соловей: в новогодние праздники взрослые могут стать для детей волшебниками

Геннадий Соловей. Фото из архива
Геннадий Соловей. Фото из архива
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30 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В новогодние праздники взрослые могут стать для детей добрыми волшебниками и исполнить их заветные мечты. Такое мнение высказал председатель Гомельского облисполкома Геннадий Соловей, поздравляя многодетную семью Попович в областном центре, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам Геннадия Соловья, дети в центре внимания взрослых круглый год, но зимние праздники - особая пора. "Сейчас по всей стране проходит акция "Наши дети", в которой так или иначе задействованы практически все дети. Мы поздравляем их с праздниками и устраиваем им активный отдых в период зимних каникул. Представители разных ведомств прикладывают максимум усилий, чтобы дети были окружены вниманием и заботой. И эта акция дает возможность побывать в разных семьях, пожелать им самого наилучшего и новых свершений, - сказал губернатор. - В эти праздничные дни мы, взрослые, выступаем в роли Деда Мороза. Мы в силах исполнить заветные детские мечты".

Сегодня Геннадий Соловей исполнил мечты трех маленьких девочек из семьи Попович.

Глава семьи Вячеслав - строитель в ОАО "Буровая компания "Дельта". Его супруга Мария - выпускница Гомельского детского дома - всегда мечтала о большой семье. Сейчас многодетная мама находится в отпуске по уходу за ребенком.

Вячеслав и Мария воспитывают троих дочерей. Валерия, которой недавно исполнилось 11 лет, учится в 5-м классе, увлекается плаванием и представляет город на различных соревнованиях. От доброго волшебника из облисполкома юной спортсменке достался фитнес-браслет. Авроре в феврале исполнится 7 лет. Сейчас первоклассница наслаждается каникулами. Девочка очень обрадовалась подарку - роликовым конькам. Для двухлетней Маргариты исполнившейся мечтой стал игровой набор с куклой. "У нас настоящая 7-я, - улыбается Мария. - Нашу дружную компанию дополняют собачка Белочка и кот Барсик".

Многодетные родители пользуются положенными им льготами и привилегиями. Отмечают ощутимую поддержку государства и при подготовке девчонок к школе, и во время других значимых событий. Семья состоит на очереди на улучшение жилищных условий, мечтает построить свой дом.

По словам губернатора, ежегодно в области растет число многодетных семей. "Поддержка таких семей - один из приоритетов социальной политики государства", - подчеркнул Геннадий Соловей.

Благотворительная акция "Наши дети" продлится в стране по 10 января. Марафон добрых дел и ярких эмоций проходит под патронатом Президента Беларуси. В эти дни руководители республиканских органов госуправления, местных исполнительных и распорядительных органов посещают детские интернаты и дома семейного типа, опекунские и приемные семьи, семьи, воспитывающие детей-инвалидов, центры коррекционно-развивающего обучения и реабилитации, больницы. Это поздравительные визиты с искренними пожеланиями, вручением подарков, теплыми словами и помощью в решении каких-либо проблем.

В 2019 году на проведение акции "Наши дети" из областного бюджета выделено более Br54,6 тыс., что на Br15 тыс. больше, чем в прошлом.-0-

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