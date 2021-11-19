Соловей: в зоне рискованного земледелия важны диктатура технологий и производственная дисциплина

19 ноября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Чтобы получать результат на территории рискованного земледелия, необходима диктатура технологий и жесткая производственная дисциплина. Убежденность в этом высказал сегодня председатель Гомельского облисполкома Геннадий Соловей на областном празднике "Дажынкі-2021" в Гомеле, передает корреспондент БЕЛТА.

Геннадий Соловей констатировал, что в этом году природа в очередной раз сыграла не в пользу аграриев региона - из-за аномальной жары и длительной засухи не выстояла даже кукуруза. "Как результат - урожай ниже прошлогоднего. Хозяйства региона не смогли достичь миллионного рубежа по валовому сбору зерновых и зернобобовых", - сказал губернатор.

"Не устаю повторять: чтобы нам здесь, на Гомельщине, территории рискованного земледелия, получать максимум отдачи от вложенных человеческих и материальных ресурсов, необходима диктатура технологий и жесткая производственная дисциплина", - уверен председатель облисполкома.

Он обратил внимание: несмотря ни на что, главная задача - обеспечить население, соцсферу необходимым запасом продовольствия - выполнена в полном объеме.

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