Соловей: важно создать конкретную дорожную карту сотрудничества Беларуси и Кировской области

17 июня, Гомель /Корр. БЕЛТА/. У Беларуси и Кировской области значительные перспективы сотрудничества в промышленности, агросекторе и машиностроении. Важно создать конкретную дорожную карту взаимодействия, обозначил направление председатель Гомельского облисполкома Геннадий Соловей во время онлайн-встречи с представителями Кировской области (Россия), передает корреспондент БЕЛТА.

Заседание совместной рабочей группы по развитию сотрудничества Беларуси и Кировской области состоялось в формате видеоконференции. Онлайн-встреча прошла во главе с председателем Гомельского облисполкома Геннадием Соловьем и губернатором Кировской области Игорем Васильевым. К переговорам присоединились представители отраслей, предприятий и организаций. Стороны проанализировали результаты торгово-экономического сотрудничества за I квартал 2020 года и последнюю пятилетку.

Динамика товарооборота Беларуси с Кировской областью за последние пять лет (в 2015-2019 годах) - положительная. Из года в год наращивали темпы товарооборота, экспорта и импорта. К примеру, если в 2015 году товарооборот составлял $43,3 млн, то по итогам 2019-го - $75,2 млн. По сравнению с 2018 годом этот показатель увеличился на 4,2%. Экспорт в 2019 году составил $14,8 млн с ростом 4,2% к 2018-му, импорт - $60,4 млн и увеличился на 4,1%. Есть, по мнению сторон, резервы для взаимовыгодного сотрудничества в дальнейшем.

Геннадий Соловей подчеркнул, что во время поездки белорусской делегации в Кировскую область в декабре 2019 года прозвучало много конкретных жизнеспособных предложений. "Пандемия внесла коррективы в наши планы, но мир уже возвращается к привычному жизненному ритму. Думаю, важно начертить конкретную дорожную карту совместных действий", - отметил он.

В числе ориентиров для Кировского региона, где развито молочное скотоводство, губернатор Гомельской области предложил установки для доения коров и охлаждения молока закрытого типа производства "Гомельагрокомплект". Оборудование этого предприятия знакомо в агросекторе в разных уголках Российской Федерации, включая Орловскую, Белгородскую, Омскую области, Сахалин и другие.

"Сегодня в Беларуси есть вся линейка асфальтоукладочной и бетоноукладочной техники, что позволяет качественно строить и международные трассы, и взлетно-посадочные полосы. Кроме того, "Гомельоблдорстрой" освоил производство холодного асфальтобетона, предназначенного для ямочного ремонта в критических погодных условиях (до 20 градусов мороза)", - рассказал Геннадий Соловей. По его словам, специалисты готовы к различным направлениям сотрудничества: от продажи готовой продукции до помощи в модернизации заводов и монтаже установки по производству холодного асфальта. Есть предложения также от Института леса Национальной академии наук по диагностике заболеваний, профилактике и защите лесных и сельскохозяйственных растений.

Участники встречи сделали акцент на перспективах развития сотрудничества в промышленности, сельском хозяйстве, машиностроении и других сферах. Стороны обсудили направления для расширения двусторонних взаимовыгодных связей и наращивания торгового оборота между Республикой Беларусь и Кировской областью.

Геннадий Соловей подчеркнул, что активное сотрудничество с регионами Российской Федерации - один из важнейших аспектов стабильного развития Гомельской области в частности. Он также отметил, что будет рад личной встрече с делегациями на VII Форуме регионов Беларуси и России, который пройдет в сентябре 2020 года в Минске. "Наше сотрудничество основано на приоритетах внешней политики государства и взаимовыгодных интересах. Мощным объединительным ядром для наших народов является чувство личной исторической ответственности, память о Великой Отечественной войне. В Гомельской области на плитах мемориального комплекса "Битва за Днепр" среди 365 имен Героев Советского Союза - десять уроженцев Кировской области", - резюмировал председатель Гомельского облисполкома.

Соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве между Администрацией Кировской области Российской Федерации и Правительством Республики Беларусь было подписано в июне 2001 года.-0-