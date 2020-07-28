Соловей: важно внедрять научные разработки в развитие региона

28 июля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Важно внедрять научные разработки в развитие разных отраслей региона. Такой акцент поставил председатель Гомельского облисполкома Геннадий Соловей на встрече с коллективом Института радиобиологии Национальной академии наук, передает корреспондент БЕЛТА.

Геннадий Соловей подчеркнул, что для развития юго-восточного региона страны важно взаимодействие с научным сообществом. "Необходимо внедрять научные разработки в развитие разных отраслей региона. Предложения должны иметь максимально прикладной характер. В этом значительный ресурс", - сказал он.

Председатель облисполкома отметил, что вопрос взаимодействия с учеными важен и с точки зрения исследовательских возможностей. Территория Гомельской области пострадала от последствий аварии на Чернобыльской АЭС. "Поэтому мы будем развивать сотрудничество с институтом. Это позволит реализовать проекты в промышленном и сельскохозяйственном ракурсах", - сказал Геннадий Соловей.

В Институте радиобиологии разрабатывают научно-методическое и программное обеспечение для ведения экологически безопасного сельскохозяйственного производства на территории радиоактивного загрязнения. Есть также разработки кормовых добавок для животноводства, органических удобрений и прочих ноу-хау для развития агросектора и животноводства. В их числе изготовление пищевой добавки для животных на основе производственных отходов Гомельского химического завода - фосфогипса. Губернатор поручил детально изучить тему.

Одно из направлений - использование коммерческих и кастомизированных дронов для информационной поддержки оперативных штабов по тушению лесных пожаров, дистанционной оценки таких возгораний, обследования радиоактивно загрязненных территорий. Для реализации этих предложений требуется поддержка инновационного фонда. Геннадий Соловей подчеркнул, что областные власти открыты к конструктивному диалогу и готовы посодействовать воплощению весомых проектов.

Губернатор высоко оценил потенциал научных работников института. Заверил, что симбиоз науки и практики будет направлен на дальнейшее развитие юго-восточного региона.

Диалог с коллективом прошел в доверительном тоне. Сотрудники института интересовались развитием туристической инфраструктуры региона, вариантами решения жилищного вопроса для молодых специалистов и привлечения молодежи в науку, восстановления болот и защитных лесополос. Была затронута также тема поддержки фермеров - разводчиков овец.

Отвечая на вопрос о презентации исторического наследия и достояния региона, председатель облисполкома подчеркнул, что сохранение историко-культурного наследия Гомельщины не остается без внимания. В этом году построен масштабный мемориальный комплекс на месте сожженной деревни Ола в Светлогорском районе. Сейчас в зоне особого внимания Иезуитский коллегиум и одна из самых древних стоянок человека, которую обнаружили ученые в агрогородке Юровичи Калинковичского района. Во время масштабных раскопок были подняты бивни и кости мамонтов и кремневые орудия труда, затем были обнаружены городища раннего железного века. Этот проект требует особых сил, времени и финансирования. По словам губернатора, это тема ближайших лет. В более отдаленной перспективе - усадебный комплекс в деревне Хальч Ветковского района. Такие объекты, по мнению главы региона, будут интересны не только белорусам, но и привлекательны для гостей из других стран.

Государственное научное учреждение "Институт радиобиологии Национальной академии наук Беларуси" специализируется на оценке и прогнозе отдаленных медико-биологических последствий действия ионизирующих излучений, изучении комбинированного действия на организм радиационных и нерадиационных факторов, разработке защитных мер и др.

В институте работают семь лабораторий. Численность сотрудников - более 110 человек, из которых 69 научных сотрудников, 11 кандидатов наук. Средняя заработная плата за январь-июнь составила Br972, у научных сотрудников - Br1056.

Коллектив института проводит научные исследования для выполнения различных государственных программ. Среди них "Природопользование и экология" на 2016-2020 годы, Государственная программа по ликвидации последствий катастрофы на ЧАЭС на 2011-2015 годы и до 2020 года, а также программы Союзного государства по защите населения и реабилитации территорий, пострадавших в результате катастрофы на ЧАЭС, на 2019-2022 годы. Реализуют семь грантов Белорусского Республиканского фонда фундаментальных исследований, международные проекты. Заключены договоры с Национальным институтом радиационной защиты (Чехия), EMRO (Япония) и другими иностранными партнерами.-0-