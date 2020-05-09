Соловей: ветераны являются духовной опорой для новых поколений белорусов

9 мая, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Ветераны являются надежной духовной опорой для новых поколений белорусов. На этом сделал акцент сегодня председатель Гомельского облисполкома Геннадий Соловей на торжественном митинге, посвященном 75-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне, передает корреспондент БЕЛТА.

Митинг, который стал частью акции "Беларусь помнит. Помним каждого", собрал в областном центре у Вечного огня на площади Труда руководство области, города, представителей трудовых коллективов, общественность, молодежь.

Губернатор убежден: для белорусов нет праздника дороже, чем 9 Мая. День Победы - это национальная слава и гордость, наша память и скорбь, сказал он. "Дорогие ветераны, вы совершили великий подвиг освобождения. Спасибо за то, что и сегодня вы являетесь нашей надежной духовной опорой", - адресовал слова признательности героям руководитель области.

Он подчеркнул, что ветеранов окружают теплом и вниманием, оперативно решают их бытовые вопросы, поддерживают материально, заботятся о здоровье, ежегодно все ветераны проходят комплексные медицинские осмотры.

Геннадий Соловей обратил внимание, что эпидемиологическая ситуация в мире скорректировала планы относительно празднования 75-летия Великой Победы. "Я понимаю, как наши уважаемые ветераны ждали сегодняшний день, как хотели пройти победным маршем по родным улицам, в очередной раз почувствовать нашу благодарность и восхищение, окунуться воспоминаниями в ликующий май сорок пятого. Мы этого не просто хотели - мы жили этим целый год", - заявил Геннадий Соловей. Но если не получается ветеранам прийти на парад, значит, парад придет к ветеранам, обратил внимание губернатор. Так, по всей области проходит акция "Солдаты Победы", когда под окнами героя салютуют молодые воины, звучат слова бесконечной благодарности и музыкальные поздравления.

Геннадий Соловей пожелал ветеранам долголетия и счастья и заверил: "Мы справимся с этой эпидемией, заживем привычной жизнью и обязательно придем к вам в гости, будем слушать ваши рассказы о подвигах и Победе. И еще не один салют будет дан в вашу честь".

Участники митинга почтили минутой молчания память героев, доблестно сражавшихся за свободу Родины, возложили цветы и венки к Вечному огню и братской могиле советских воинов и подпольщиков.-0-

Фото Сергея Холодилина