Соловей вручил билеты и значки БРСМ ребятам из разных уголков Гомельской области

9 мая, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Председатель Гомельского облисполкома Геннадий Соловей вручил билеты и значки БРСМ ребятам из разных уголков региона во время митинга на площади Государственного флага в областном центре, передает корреспондент БЕЛТА.

В этом году белорусы одновременно встречают День Победы и отмечают День Государственного герба и Государственного флага. "Эти главные символы государства - не просто художественная атрибутика. Они имеют глубокое идеологическое значение. Беларусь единственная на постсоветском пространстве сохранила с небольшими изменениями советский флаг. А это убедительно говорит о том, что мы, белорусский народ, - продолжатели великих дел своих предков и хранители ее истинной истории", - отметил Геннадий Соловей.

Председатель облисполкома напомнил один из эпизодов истории, когда в героическом мае 1945 года вместе с легендарными Егоровым и Кантарией поднял Знамя Победы на крышу рейхстага 14-летний сын полка 150-й стрелковой дивизии Жора Артеменков. "Это был очень скромный человек. С 1965 года он жил и работал в Гомеле, долгие годы хранил свой пионерский галстук, вырезанный бойцами дивизии из простреленного штурмового флага. Сегодня этот галстук бережно хранится в музее четвертой гомельской школы. Юный Жора едва ли не единственный, кого принимали в ряды пионерской организации на фронте", - сказал он.

Геннадий Соловей вручил билеты и значки БРСМ парням и девушкам из разных районов области. Тематические атрибуты также получили пополнившие сегодня ряды юниорских движений октябрята и пионеры. Самые юные участники митинга дали торжественное обещание быть преданными родной стране. Они впервые вступили в детские и молодежные организации республики. "Будьте счастливы и здоровы. Ставьте перед собой высокие цели, а мы со своей стороны поможем в их достижении. Главное - помните, что беззаботное детство, широкие возможности в жизни вам оставили в наследство ваши героические прадедушки, а сохранили ваши деды и родители. Приумножайте и созидайте. Уже сейчас задумывайтесь, что останется после вас", - напутствовал он.

В торжественной обстановке на 60-метровую высоту подняли Государственный флаг. Губернатор отметил, что под этим флагом Беларусь почти два десятилетия динамично развивается и утверждает себя на международной арене. "Он сопровождает наши спортивные победы, реет на высочайших вершинах и полюсах планеты, представляет Беларусь в других государствах, скрепляет национальное согласие и патриотический дух белорусского народа. Уважать и чтить наши государственные символы - первейший долг и святая обязанность всех членов большой семьи, которая живет в Беларуси", - резюмировал Геннадий Соловей.-0-

Фото Сергея Холодилина