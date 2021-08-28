Соловей: жизнь и здоровье ребенка должны быть во главе угла работы власти и педагогов

28 августа, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Жизнь и здоровье ребенка должны быть во главе угла работы органов власти, администраций школ, педагогов. Такое мнение высказал сегодня председатель Гомельского облисполкома Геннадий Соловей на региональном августовском педсовете, передает корреспондент БЕЛТА.

Губернатор назвал сверхзадачей педагогов создание в школах такой атмосферы физического и психологического комфорта, чтобы дети шли с удовольствием и чувствовали себя в школах, как дома. Составляющие благоприятного климата - безопасность, здоровый образ жизни, качественное обучение, поддержка талантливых детей и детей с проблемами здоровья.

Геннадий Соловей озвучил данные анализа состояния здоровья школьников: "Здоровых детей этой возрастной категории в нашей области меньше четверти, каждый шестой ребенок имеет хронические заболевания, более 2% - с инвалидностью". Факторами, которые способствуют росту хронических отклонений здоровья у детей, председатель облисполкома назвал интенсификацию обучения, в том числе с использованием технических средств, снижение двигательной активности, учебный стресс.

Губернатор обратил внимание педагогов: необходимо тщательно продумывать расписание, организовывать всевозможные минутные зарядки для глаз, для осанки. "Создавайте атмосферу доверия, исключите агрессию. Ведь к концу рабочего дня не только у учеников, но и у учителей налицо признаки переутомления и стресса. Поэтому в общих интересах - сбалансированный режим труда и отдыха", - считает он.

"Формированию у учащихся здорового образа жизни - особое внимание. К этому нас обязывает и пандемия, и экология", - добавил губернатор.

По его мнению, с одной стороны, необходимо говорить и взрослым, и детям об укреплении иммунитета, чаще рассказывать о здоровом питании, сохранении физического и психического здоровья. С другой - привлекать к занятиям физкультурой и спортом. "Не только учителя физкультуры должны работать над реализацией этой задачи. Нормой должны стать совместные тренировки в школьном спортзале всех педагогов, детей и родителей. Можно и нужно планировать совместные велопробеги, лыжные прогулки, посещать бассейны", - поделился своим видением Геннадий Соловей.

Говоря о таком важном компоненте, как безопасность, губернатор напомнил, что в области созданы и реализуются программы обучения детей и родителей навыкам самосохранительного поведения. "Результаты уже наметились. За прошлый учебный год в сравнении с 2019/2020 количество травмированных детей сократилось на 183, или на 2%. По итогам семи месяцев Госавтоинспекция отметила снижение количества аварий, в которых пострадали дети, однако при этом два ребенка погибли", - озвучил цифры руководитель региона.

Он поставил задачи зампредам горрайисполкмов и администрациям школ: прилегающие территории к школам должны быть оборудованы дорожными знаками и необходимой разметкой, в безупречном состоянии и в удобных местах должны быть парковки и пункты высадки детей. "Профессионализм и благонадежность водителей школьных автобусов - ваша прямая зона ответственности. Нужно привести в полное соответствие с требованиями школьный автотранспорт. Мы же со своей стороны продолжим заниматься обновлением парка школьного транспорта", - заявил Геннадий Соловей.

Глава региона считает важным продолжить и работу по внедрению и должному функционированию стандартов безопасности. "Мы обязаны обеспечить ребенку безопасные условия пребывания, где бы он ни находился. Жизнь ребенка - во главу угла всей нашей с вами работы. Жизнь и здоровье", - акцентировал внимание участников педагогического форума он.

Областной педагогический форум собрал сегодня в Гомеле около 500 человек. Лучшим наставникам региона вручили заслуженные награды, отметили и педагогов, которые подготовили победителей заключительного этапа республиканской олимпиады по учебным предметам. Воспитанники и учащиеся учреждений образования региона, педагоги для всех участников встречи подготовили творческий подарок - праздничный концерт.-0-