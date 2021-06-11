Соловей: журналист самым активным образом влияет на происходящие в стране процессы

11 июня, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Журналист самым активным образом влияет на процессы, происходящие в стране, формирует общественное мнение о событиях. Акцент на этом сделал сегодня председатель Гомельского облисполкома Геннадий Соловей на церемонии награждения победителей ежегодного областного соревнования среди редакций печатных, телевизионных, радиовещательных СМИ, интернет-ресурсов, сетевых изданий и журналистов, работающих в Гомельском регионе, передает корреспондент БЕЛТА.

"Последние два года показали, насколько журналистика государственная профессия. В том смысле, что журналист как никто другой самым активным образом влияет на процессы, происходящие в стране, формирует общественное мнение о событиях нашей жизни. И в этом большая ответственность каждого, кто ведет разговор с читателем, слушателем, зрителем", - подчеркнул губернатор.

Председатель Гомельского облисполкома Геннадий Соловей редактор районной газеты Советского района Гомеля Светлана Коломиец

Он обратил внимание: еще совсем недавно слова "борьба" и "битва" использовались в основном в спортивных состязаниях и при уборке урожая. "Прошлый год добавил борьбу за жизнь с коварным вирусом. А далее и вовсе стало понятно: в мире идет информационная война - беспощадная и беспринципная. Серьезные журналисты с классическим образованием и верностью журналистскому кодексу перешли от изысканного литературного слога к четким кратким предложениям Telegram-каналов, где идут самые настоящие баталии, вплоть до провокационных, за умы молодых и не очень молодых людей. Аналитика, глубина познания, к сожалению, не котируются. Мир с его клиповым мышлением читает только заголовки", - отметил председатель облисполкома.

По его мнению, чтобы достучаться до каждого, донести мысль, нужно говорить на языке пользователя. "Сегодня интернет-версии и Telegram-каналы есть у всех региональных изданий и телерадиокомпаний. У "Гомельскай праўды" и "Советского района" свои блоги и блогеры - Андрей Сыч и Александр Евсеенко. Развивайте эти направления, но не забывайте про свою проверенную думающую аудиторию", - ориентировал Геннадий Соловей.

Председатель облисполкома добавил: журналистам важно использовать всевозможные средства, чтобы противостоять фейкам.

Во время церемонии награждения

"Сегодня вы - передовой отряд в борьбе за сохранение Беларуси. Без деления на больших и маленьких. Важны материалы каждого из вас. Ведь в районе главным источником информации остается и должна оставаться районка с интернет-версией и Telegram-каналом", - убежден руководитель области.

"Я по-прежнему утро начинаю с просмотра газет и ленты БЕЛТА. В течение дня нахожу время, чаще всего в дороге, посмотреть репортажи "Беларусь 4". Радио слушаю "Гомель+", 107,4 FM, "Правда радио". Потому что ваши материалы не только привлекают и удерживают внимание, расширяют кругозор, но порой становятся причиной выезда для изучения той или иной ситуации на месте", - сказал губернатор.

Председатель облисполкома подчеркнул: для руководства области крайне важно конструктивное сотрудничество со СМИ. "Доверие власти и прессы основано на объективности информации, на обсуждении стратегических перспектив развития нашего региона. Но самое главное - СМИ дают нам обратную связь, помогают понять, что мы одна семья, у которой общие проблемы и радости, интересы и устремления", - заключил Геннадий Соловей.-0-

Фотокорреспондент газеты "Припятская правда" Виктор Павлов и председатель Гомельского облисполкома Геннадий Соловей

Редактор Речицкой районной газеты Игорь Сергеев и редактор гомелькой городской газеты "Гомельские ведомсти" Евгений Румянцев

Во время церемонии награждения

Фото Сергея Холодилина