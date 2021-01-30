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30 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сообщение о минировании метро, вокзала и торговых центров в Минске не подтвердилось, сообщили БЕЛТА в ГУВД Мингорисполкома.
"Днем 30 января на электронную почту Белорусской железной дороги поступило анонимное электронное сообщение о минировании метрополитена, железнодорожного вокзала, самолета, следующего рейсом Минск-Стокгольм, и ТЦ "Дана Молл", "Галилео". Саперно-пиротехнические группы обследовали здания и прилегающие территории. Взрывных устройств не обнаружено. Личность автора ложного послания устанавливается", - говорится в сообщении.
В ГУВД приносят извинения за доставленные неудобства, связанные с предпринятыми мерами безопасности.-0-