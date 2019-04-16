Соревнование среди аграриев на посевной объявлено в Витебской области

16 апреля, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. В Витебской области впервые во время весенней посевной проводится соревнование среди тружеников села, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Витебском облисполкоме.
Победителей определят среди интеграционных структур, сельхозорганизаций, отдельных категорий работников агропромышленного комплекса, достигших лучших результатов на весенних полевых работах.
По условиям состязания, все участники работают на новой технике, в том числе энергонасыщенной. Основная задача - достичь максимальной средней выработки на единицу техники, занятой на вспашке, предпосевной обработке почвы, прикатывании посевов, севе яровых зерновых и зернобобовых культур, рапса, кукурузы.
Лучших аграриев и передовые сельхозпредприятия объявят в мае. Пока же в комитете по сельскому хозяйству и продовольствию ежедневно фиксируются оперативные данные трудовых результатов.
"Проведение соревнований будет способствовать усилению мотивации труда и мобилизации работников аграрного сектора на достижение высоких результатов в производстве сельхозпродукции, повышению производительности, своевременному и качественному проведению всех работ, эффективному использованию материальных и трудовых ресурсов", - считают в облисполкоме.-0-
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