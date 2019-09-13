Соревнования бригад скорой помощи пройдут 14 сентября в Заславле

13 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вторые открытые игры-соревнования среди бригад службы скорой медицинской помощи Минской области пройдут 14 сентября в Заславле, сообщили БЕЛТА в Миноблисполкоме.

Первое такое мероприятий проводилось в 2018 году в Узде. В этот раз соревнования соберут на одной площадке 28 команд подразделений скорой медицинской помощи столичного региона, а также приглашенных участников из Минска, Брестской, Витебской, Гомельской, Гродненской областей. Команды будут представлены фельдшерскими и врачебными бригадами.

Участники столкнутся с моделированными экстренными ситуациями и происшествиями, знакомыми медикам "скорой" по ежедневной практике. Специально подготовленная команда статистов разыграет случаи, максимально приближенные к реальным.

Будет оцениваться командная работа, способность сотрудников принимать оптимальные решения для спасения жизни пациента в условиях, ограниченных временем и пространством, слаженность при ликвидации медицинских последствий чрезвычайной ситуации. Это позволит повысить уровень подготовки и квалификации медработников, выявить слабые и проблемные места в принципах и методах работы, провести объективный анализ полученных данных, чтобы в дальнейшем улучшить качество и доступность экстренной медицинской помощи населению.

К организации и обеспечению соревнований привлечены подразделения органов МВД и МЧС, волонтеры Минской областной организации Белорусского общества Красного Креста.

Оценивать работу команд будут высококвалифицированные специалисты учреждений здравоохранения Минской области и профильных учреждений образования.-0-