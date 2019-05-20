20 мая, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно медики на соревнованиях бригад скорой помощи продемонстрируют оказание помощи в сложных условиях. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил председатель Гродненской областной организации Белорусского профсоюза работников здравоохранения Владислав Голяк.

Областные соревнования бригад скорой помощи пройдут в Гродно 22 и 23 мая. Участие в них примут 18 бригад из Гродненской области, а также медики из Минской области и приглашенные польские коллеги.

"Мероприятие будет интересным и динамичным в плане зрелищности, но, главное, хороший практический опыт получат врачи и фельдшера, которые трудятся на передовой здравоохранения. Участникам соревнования будут предложены задания, максимально приближенные к реальным случаям", - отметил Владислав Голяк.

Задача бригад - оперативно оценить обстановку и качественно оказать медицинскую помощь. На одном из этапов это придется делать ночью в условиях ограниченной видимости. Причем соревнования будут идти в режиме нон-стоп. Ночной этап завершится около 3 часов, а уже в 5 утра бригады приступят к следующему испытанию.

"По легенде, в результате ЧС пострадали семь человек. Как будут действовать бригады скорой медицинской помощи при массовой травме, можно будет увидеть на рассвете. Ведь и в реальной жизни скорой приходится оказывать помощь в любое время дня и ночи, при любых обстоятельствах и погоде", - сказал Владислав Голяк.

Участники будут бороться за победу в номинациях "Лучшая врачебная бригада" и "Лучшая фельдшерская бригада". Победители и призеры получат кубки, дипломы и денежные призы.

Организаторами открытых соревнований бригад скорой медицинской помощи выступают главное управление здравоохранения Гродненского облисполкома, Гродненская областная организация Белорусского профсоюза работников здравоохранения и Гродненская областная станция скорой медицинской помощи.-0-