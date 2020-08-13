Соревнования для любителей рыбалки и охоты проведут в Пинском районе

13 августа, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Пинском районе проведут соревнования для любителей рыбной ловли и охоты, сообщили корреспонденту БЕЛТА в районной структуре Белорусского общества охотников и рыболовов.

На состязания в рыбной ловле летней поплавочной удочкой организаторы приглашают 15 августа. Они состоятся на водохранилище Горново вблизи одноименной деревни. "В этом месте мы традиционно проводим соревнования: и летом, и зимой. Там хороший подъезд, красивая природа. На побережье можно установить мангалы, развести костер, будем готовить уху", - рассказали в районной структуре БООР.

В водохранилище Горново водятся наиболее распространенные в Беларуси виды рыб, в том числе щука, окунь, плотва. Продемонстрировать мастерство владения удочкой и проверить удачу смогут как уже опытные рыбаки, так и юные. Победу отпразднует участник, который за три часа добудет самый весомый улов.

Через неделю после этого - 22 августа - в Пинском районе проведут соревнования по стрелково-охотничьему многоборью. Любители охоты определят самого меткого на месте пристрелки вблизи деревни Кривичи.

Победители и призеры двух состязаний будут награждены дипломами и ценными подарками.-0-