Соревнования МЧС по спасению из высоток пройдут в Витебске

30 марта, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. Сегодня в Витебске пройдут соревнования по подъему на высотное здание среди команд МЧС Витебской области, сообщили корреспонденту БЕЛТА в областном управлении МЧС.

Испытания 26 командам МЧС из Витебской области предстоит пройти на вертикальной дистанции в 22 этажа. В качестве терпящего бедствие объекта выступит одна из многоэтажек областного центра. Спасателям придется взбираться по лестницам на высотку без помощи какой-либо техники.

На вертикальной дистанции почти в 70 м работники МЧС, а это 78 участников, должны будут преодолеть одинаковые испытания. Им необходимо как можно быстрее добраться до назначенной высоты в полной экипировке, вес которой составляет более 20 кг. При этом дышать спасателям придется через аппарат на сжатом воздухе.

Традиционные областные соревнования спасателей выявят самых быстрых и выносливых в командном зачете и индивидуальных состязаниях. Главная цель такого турнира - повышение профессионального мастерства и физической готовности личного состава МЧС к спасению жизни потерпевших и устранению чрезвычайной ситуации в условиях многоэтажной застройки крупных городов.

Команда-победитель и лучший спасатель области отправятся на такие же соревнования республиканского уровня. В прошлом году, например, лучшей стала команда пожарного аварийно-спасательного отряда "Витязь". В личном первенстве на пьедестал почета поднялся главный специалист УМЧС Сергей Щербатых, преодолевший дистанцию за 1 мин. 42 сек.-0-