Соревнования по фотобердингу "Заповедный кадр" станут ежегодными

В апреле в Березинском биосферном заповеднике впервые прошли соревнования по фотобердингу "Заповедный кадр". С учетом повышенного внимания к мероприятию руководство природоохранного учреждения приняло решение сделать состязания постоянными: в апреле 2020 года ценителей живой природы и любителей увлекательной "охоты" на птиц ждут в заповеднике вновь. Ожидается, что участие в фотобердинге примут не только отечественные орнитологи, но и гости из России, Польши, Франции и других стран. В преддверии соревнований положение о конкурсе будет размещено на сайте www.berezinsky.by в разделе анонсы.

Соревнования проводятся по разным номинациям, позволяя выделить лучших среди профессионалов, любителей, новичков, отметить лучший кадр. Маршрут участников строится по разным местам заповедника, что позволит всем получить массу ярких впечатлений и сделать огромное количество потрясающих кадров.

Организаторы - Березинский биосферный заповедник и общественная организация "Ахова птушак Бацькаўшчыны". Победителям соревнований в этом году достались сертификаты на эксклюзивные экскурсии "Медвежий угол", "В краю ревущего оленя", "Речной строитель" (наблюдение за бобрами).

Информационный партнер соревнований – Белорусского телеграфное агентство.