Соревнования по лыжным гонкам пройдут 6 марта в парке 900-летия Минска

5 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Соревнования по лыжным гонкам "Чижовская лыжня" на призы Мингорисполкома пройдут 6 марта в столице, сообщили БЕЛТА в администрации Заводского района.

Мероприятие организуют на лыжероллерной трассе парка имени 900-летия Минска, которая специально для соревнования подготовлена при помощи снежных пушек. Для участия в спортивном состязании администрация района разослала более 30 приглашений в спортивные школы и центры олимпийской подготовки по всей Беларуси.

В программе соревнований значится восемь стартов. Участие в гонках примут парни и девушки в четырех возрастных группах.

Победители и призеры лыжни будут отмечены медалями, грамотами и ценными призами. Лучших атлетов и их тренеров также ожидают приятные сюрпризы. Болельщики тоже не останутся в стороне. Для них предусмотрены разнообразные зоны активности от учреждения "Минское городское управление МЧС Республики Беларусь".-0-