Соревнования по рыбной ловле в Минской области пройдут 20 февраля

10 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Соревнования по рыбной ловле на мормышку и блесну пройдут в Минской области 20 февраля. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказал заместитель начальника управления охоты, рыболовства и туризма РГОО "Белорусское общество охотников и рыболовов" Владимир Козловский.

"Соревнования организовываем уже несколько лет и традиционно стараемся проводить их два раза в год. В прошлый раз удалось провести фестиваль только летом, потому что организовать соревнования зимой не позволила теплая погода и отсутствие льда. В этом году погодные условия не препятствуют выходу на лед, поэтому фестиваль для любителей рыбалки точно устроим", - рассказал Владимир Козловский.

Соревнования пройдут на базе Республиканского центра олимпийской подготовки по гребным видам спорта в двух дисциплинах: "Лов рыбы на мормышку со льда" и "Лов рыбы на зимнюю блесну". "Участники, которые за три часа словят больше всего рыбы в массе, станут победителями и получат призы", - добавил Владимир Козловский.

Заявки на участие в соревнованиях принимаются до 17 февраля. Для регистрации на электронную почту ohota_boor@mail.ru необходимо отправить письмо и указать фамилию, имя, отчество, год рождения, контактный номер телефона и название дисциплины.-0-