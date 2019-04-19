Соревнования по велоориентированию среди детей и молодежи пройдут в Гомеле

19 апреля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Соревнования по велоориентированию пройдут 26-27 апреля в Гомеле, сообщили БЕЛТА в главном управлении образования Гомельского облисполкома.

Состязания станут частью республиканской спартакиады среди детей и молодежи по спортивному ориентированию. На старт выйдут более 100 участников в возрасте от 12 до 20 лет. Они представят все регионы страны.

Лучших будут определять среди девушек и юношей в четырех возрастных группах на двух дистанциях: спринтерской и средней. Так, лично-командные соревнования на средней дистанции состоятся в первый день. Старт буден дан на спортплощадке в заречной зоне. Во второй день на Роповском пляже ребята выйдут на спринтерскую дистанцию. Победителей наградят медалями и дипломами.

"Спортивное ориентирование активно развивается как массовый вид детского и молодежного спорта. Такие занятия позволяют сочетать в себе не только физическую нагрузку, но и умственную деятельность", - отметили в главном управлении.

Организуют соревнования Министерство образования, Министерство спорта и туризма, Республиканский центр экологии и краеведения, Гомельская областная федерация общественного спортивного объединения "Белорусская федерация ориентирования", областной центр туризма и краеведения детей и молодежи, областное ОО "ВелоГомель".-0-