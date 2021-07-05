Соревнования санитарных дружин прошли в Минском районе

5 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На базе Минского районного отдела по чрезвычайным ситуациям состоялись ежегодные районные соревнования санитарных дружин, в которых приняли участие санитарные формирования гражданской обороны трудовых коллективов предприятий и организаций Минского района. Об этом БЕЛТА сообщили в Минском областном управлении МЧС.

Для определения сильнейшей санитарной дружины команды приняли участие в пяти этапах конкурса. Первый этап - проверка табельного оснащения санитарной дружины и умения пользоваться им. Второй - работа санитарной дружины в очаге комбинированного поражения. Третий - работа санитарной дружины в очаге химического поражения. Четвертый - работа санитарной дружины в очаге инфекционного заболевания и пятый этап - теоретический конкурс.

В итоге первое место и право представлять Минский район на областных соревнованиях получила команда филиала "Минское управление магистральных газопроводов" ОАО "Газпром Трансгаз Беларусь". Второе место заняла команда ОАО "РАПС". Почетное третье место у санитарной дружины ГП "Восход".

Санитарным дружинам, занявшим призовые места, вручены кубки, медали, почетные грамоты и ценные призы.-0-