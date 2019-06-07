Соревновательное шоу боевых машин пройдет на "Линии Сталина"

7 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В историко-культурном комплексе "Линия Сталина" 15 июня пройдет очередной этап соревновательного шоу боевых машин пехоты БМП-1, сообщили организаторы.

Участие в шоу примут четыре экипажа, которые поборются за звание лучших в искусстве вождения, скорости прохождения дистанции, преодолении препятствий и точности стрельбы.

С 11.00 начнут работать интерактивные зоны, где каждый сможет научиться стрелять из пневматического оружия, принять участие в мастер-классах, а также попробовать свои силы в исторической викторине. Самые активные посетители получат дипломы и ценные призы. Для маленьких гостей будет работать детская комната.

В 14.00 состоится реконструкция эпизода афганской войны "Засада у кишлака Тимурак".

Мероприятие проводится при поддержке Министерства обороны Беларуси.-0-