Состав депутатов в парламенте от Витебской области кардинально обновился

18 ноября, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. В Витебской области 12 из 14 депутатов впервые избраны в Палату представителей, среди парламентариев возросло и количество женщин, сообщил корреспонденту БЕЛТА председатель областной избирательной комиссии Дмитрий Хома.

Выборы в Витебской области состоялись во всех 14 округах. По уточненной информации, явка составила 82,29%, проголосовали 703 тыс. 420 человек. Пик голосования пришелся на 12.00-14.00. Активнее было сельское население региона.

"Из 14 избранных депутатов в предыдущий парламент входили только два человека. Состав парламентариев от Витебской области кардинально обновился. Кроме того, в седьмой созыв избраны пять женщин (до этого три)", - отметил Дмитрий Хома. Среди особенностей нынешней избирательной кампании в Витебской области высокий конкурс на депутатское кресло: в среднем он составил около 5 человек на место.

На 12.00 18 ноября в областную комиссию было подано одно обращение от граждан.

В Витебской области жители могли проголосовать на 768 участках, в том числе на 25, образованных в санаториях, профилакториях, домах отдыха, больницах и других организациях здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях, и одном - в воинской части. Мониторинг парламентских выборов осуществляли представители БДИПЧ ОБСЕ, миссии СНГ, национальных наблюдателей.-0-