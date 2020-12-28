Составы с новогодними вагонами появились на 1-й и 2-й линиях минского метро

28 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. На первой и второй линиях Минского метрополитена появились составы с новогодними вагонами, сообщили БЕЛТА на предприятии.

"Минский метрополитен, как и вся столица, готовится к новогодним и рождественским праздникам. Одним из небольших приятных штрихов этой подготовки стало появление на Автозаводской и Московской линиях новогодних составов с брендированными под стилистику праздников вагонами", - отметили в метрополитене.

Поезда украсили Дед Мороз в сказочных санях, запряженных оленями, новогодняя елка, украшенная блестящими игрушками, море снежинок и подарки в больших и ярких упаковках. А в голове составе - на кабине машиниста - приближает праздник надпись "2021 год", обрамленная в еловые лапки с игрушками-шарами.

"Всю эту красоту создали для пассажиров специалисты рекламно-информационного отдела метрополитена", - добавили на предприятии.-0-