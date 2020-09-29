Состязания юных гребцов завершат спортивный сезон на Брестском канале

29 сентября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Областная спартакиада школьников по гребле на байдарках и каноэ среди юношей и девушек 2005-2006 годов рождения пройдет на Брестском гребном канале с 29 сентября по 1 октября, сообщили корреспонденту БЕЛТА в областном центре олимпийского резерва по гребле.

В лично-командных соревнованиях принимают участие около 120 юных каноистов и байдарочников. Это воспитанники специализированных учреждений образования, спортивных школ из Брестского, Березовского, Кобринского и Пинского районов. Самую многочисленную команду делегировал Прибужский регион.

Торжественное открытие соревнований состоится сегодня в 13.00. Первыми стартуют юноши на байдарках и каноэ-одиночках и двойках на дистанции 1 000 м. После этого состоятся заезды четверок гребцов на 500 м. Затем на этой дистанции юношей сменят девушки. В программе состязаний также заезды каноистов и байдарочников на 200 м. Главный судья соревнований - тренер-инструктор высшей категории Сергей Никончук.

"Традиционной осенней спартакиадой школьников мы завершаем спортивный сезон на Брестском гребном канале. Соревнования проводятся для популяризации гребли на байдарках и каноэ среди молодежи, повышения спортивного мастерства учащихся. Это своеобразный смотр и оценка потенциала юных гребцов, лучшими из которых впоследствии комплектуется сборная команда области", - отметил специалист по связям с общественностью областного ЦОР по гребле Олег Голос.

После спартакиады стартовая система и понтоны гребного канала будут разобраны и законсервированы до следующего сезона. В центре начнется подготовка хозяйства к зиме. При благоприятной погоде здесь рассчитывают порадовать своих посетителей искусственной лыжней, которая в последнее время приобретает у брестчан все большую популярность.-0-