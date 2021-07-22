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22 июля 2021, 21:47

Состояние купола Будславского костела признано аварийным

Костел Вознесения Пресвятой Девы Марии в Будславе. Фото из архива
Костел Вознесения Пресвятой Девы Марии в Будславе. Фото из архива

22 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Техническое состояние купола костела Вознесения Пресвятой Девы Марии в Будславе признано аварийным, сообщает БЕЛТА со ссылкой на портал catholic.by.

На портале размещен отчет по итогам обследования состояния костела после пожара, который произошел там 11 мая. Специалисты выяснили, что от воздействия высоких температур пострадали кирпичные конструкции купола центрального нефа. В нем зафиксированы вертикальные трещины, утрата верхней обмазки, растрескивание и отслоение штукатурки на внутренней поверхности купола. "Техническое состояние купола признано аварийным, трещины в нем увеличиваются, и поэтому нужны установка страховочных конструкций и укрепление", - отметили специалисты в отчете.

Увеличиваются трещины и в своде правого нефа.

Как отметили специалисты, в отсутствие крыши под воздействием погодных условий насыщается влагой кирпичная кладка сводов и стен под ними, что в дальнейшем может привести к утрате штукатурного слоя с ценной живописью. Чтобы предотвратить это, здание было защищено от дождя с помощью подручных материалов, организован водоотвод. Это снизило вероятность дальнейших повреждений, но не исключило ее полностью.

Кроме того, эксперты исследовали фундаменты костела и грунт под ними и сделали вывод, что их надо укреплять, поскольку изношенность составляет 55%, а общее состояние признано неудовлетворительным.

Одной из трудностей, с которыми сталкиваются специалисты при работах, является практически полное отсутствие архивных материалов о здании костела. Его комплексное изучение, включая архитектурные обмеры, ранее не проводилось.-0-

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