Состояние лесных экосистем обсудят на международном семинаре в нацпарке "Браславские озера"

14 мая, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. В национальном парке "Браславские озера" с 20 по 25 мая пройдет IX Международный научно-практический семинар для студентов, магистрантов, аспирантов, преподавателей и работников специальности "лесное хозяйство" ("лесное дело"), сообщили БЕЛТА в пресс-службе НАН Беларуси.

Мероприятие организовано Институтом экспериментальной ботаники имени В.Ф. Купревича Национальной академии наук Беларуси при участии национального парка "Браславские озера". Семинар для студентов, магистрантов, аспирантов, преподавателей и работников пройдет на тему "Динамика, состояние и мониторинг лесных экосистем на особо охраняемых природных территориях". Ожидается участие более 50 человек из 18 научно-исследовательских учреждений, высших учебных заведений Беларуси, Казахстана, Сербии, России и Украины.

Будут организованы научно-практические занятия на территории нацпарка "Браславские озера", Двинской экспериментальной лесной базы Института леса НАН Беларуси и Верхнедвинского лесхоза. Специалисты ознакомятся с практикой проведения рубок главного и промежуточного пользования, санитарно-оздоровительных мероприятий, другими видами лесохозяйственной деятельности, а также селекционно-генетическими объектами Института леса. На семинаре планируется рассмотреть предложения и обсудить совместные проекты для подачи в различные фонды, государственные программы, а также перспективы и результаты реализации совместных грантов.

"Результатом работы семинара станет консолидация усилий, опыта и знаний ученых, преподавателей и практиков в оценке эффективности ограничений и запретов, установленных в отношении особо охраняемых природных территорий и отдельных объектов растительного мира", - отметили в пресс-службе.

Мероприятие посвящено Году малой родины, Дню экологического образования, Международному дню биологического разнообразия, 100-летию Московского лесотехнического института (сейчас Мытищинский филиал Московского государственного технического университета имени Н.Э. Баумана) и 75-летию Института лесоведения Российской академии наук.-0-