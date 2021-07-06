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06 июля 2021, 21:49

Сотни людей отметили в Беловежской пуще вечер на Ивана Купалу

Фото из архива
Фото из архива

6 июля, Беловежская пуща /Корр. БЕЛТА/. В национальном парке "Беловежская пуща" сегодня отметили вечер на Ивана Купалу, передает корреспондент БЕЛТА.

Местом празднования древнего славянского праздника стал Археологический музей под открытым небом. Отметить там купальский вечер собрались жители окрестностей из Каменца, Жабинки, Бреста и других городов. Гостей познакомили с белорусскими традициями, они плели венки и делали куклы-мотанки. Дети и взрослые с удовольствием участвовали в играх и конкурсах, водили хороводы и веселились у купальского костра.

"Археологический музей - олицетворение того, как зарождались славянские культура и традиции. Купалье отмечается издавна. Сегодня праздник колоритно вписался в архитектуру музея. Честно признаюсь, в будний день не ожидали такого количества гостей. Вероятно, это связано с тем, что все больше людей задумываются о нашей истории, корнях. Еще недавно не было такого повышенного интереса к народным праздникам. У нас многогранная и самобытная культура, к которой могут прикоснуться жители и деревень, и городов", - подчеркнул генеральный директор нацпарка Александр Бурый.

Кульминацией вечера стал розжиг большого купальского костра. После этого девочки, девушки и женщины опустили свои венки в реку. По поверью, в ее воды нужно на Купалье бросать и обрядовые куклы-мотанки, чтобы унеслись прочь горести и печали. И, конечно, гости искали заветную "папараць-кветку". Ее счастливой обладательнице организаторы подарили сертификат на туристические услуги.

На празднике можно было угоститься пущанскими угощениями: шашлыками, ухой, блинами и другими лакомствами.

Археологический музей под открытым небом отражает жизнь наших предков начиная от финального палеолита (12 тыс. лет назад) и до IX века. На его территории разместились городище позднего бронзового - раннего железного веков, стоянки эпохи мезолита, неолита, древнегерманское подворье и славянское поселение раннего средневековья.-0-

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