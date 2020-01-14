Сотрудничество профсоюзов и госорганов содействует укреплению авторитета власти - Соловей

14 января, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Сотрудничество профсоюзов и государственных органов содействует дальнейшему укреплению авторитета власти. Такое мнение высказал председатель Гомельского облисполкома Геннадий Соловей на VIII отчетно-выборной конференции регионального объединения профсоюзов, передает корреспондент БЕЛТА.

Геннадий Соловей обратил внимание, что профсоюзное движение - это не просто структура, которая соблюдает баланс интересов между работодателем и работником. "Это равноправный партнер государства в решении насущных задач. Их масштабность и сложность требуют объединения усилий и максимальной сплоченности", - подчеркнул он. Укреплению позиций в этом направлении служат два соглашения, заключенные между облисполкомом, региональным союзом нанимателей и областным объединением профсоюзов. Эти документы четко определили основные направления регулирования социально-трудовых отношений и совместные действия по их реализации.

Губернатор также обозначил ряд приоритетов совместной работы, включая электоральную кампанию и реализацию масштабных патриотических проектов. "Впереди важнейшая политическая кампания. Как мы вместе сработаем на авторитет власти, такой и получим результат. От этой работы будет зависеть спокойствие в родной стране, благополучие и повышение уровня жизни людей", - ориентировал он.

Председатель Гомельского облисполкома оценил значительный вклад объединения в реконструкцию мемориального комплекса "Курган Славы" в Минске. Акцентируя внимание на силе профсоюзной солидарности и готовности присоединиться к важному проекту, он рассказал об инициативе создания мемориала жертвам сожженных деревень в Светлогорском районе. Его планируется создать на месте деревни Ола, которая повторила участь Хатыни. Страшная трагедия унесла жизни 1758 человек, среди которых 950 детей. Такой мемориал, по его мнению, станет достойным вкладом в дело сохранения памяти невинных жертв Великой Отечественной войны.

Председатель областного объединения профсоюзов Алексей Неверов поддержал обозначенные ориентиры. Он отметил, что поставленные на минувшей отчетно-выборной конференции задачи были выполнены. За пятилетний период, с 2015 по 2019 год, в области создано 600 профсоюзных первичных организаций, 80% из них на предприятиях частной формы собственности. Достойный результат получен в правозащитной деятельности: восстановлены 48 незаконно уволенных работников.

В числе задач объединения на ближайшую пятилетку - переформатирование института общественных инспекторов, поддержание набранного ритма по созданию первичных профсоюзных организаций, усиление правозащитной работы.

Также на конференции избрали председателя областного объединения профсоюзов на новое пятилетие. Единогласно профсоюзным лидером утвержден Алексей Неверов, его заместителем - Жанна Гатальская.

Профсоюзный знак Почета вручен ветеранам движения в регионе Леониду Барабанову и Василию Степанцову. Также наград разного уровня удостоены активисты областного объединения.-0-