Сотрудничество в сфере органического хозяйства перспективно для регионов Беларуси и Германии

29 августа, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Сфера органического земледелия и производства натуральных продуктов может стать перспективным направлением для развития межрегионального сотрудничества между Беларусью и Германией. Этот вопрос стал одной из тем на встрече руководства Гродненского облисполкома с делегацией федеральной земли Саксония-Анхальт, передает корреспондент БЕЛТА.

Стороны обсудили различные направления возможного сотрудничества между регионами. Первый заместитель председателя Гродненского облисполкома Иван Жук отметил, что перспективным направлением может стать сотрудничество в сельском хозяйстве: в регионе эта отрасль - одна из ведущих, развита и переработка сельхозпродукции, область экспортирует большое количество продуктов питания и заинтересована в диверсификации рынков.

"Сегодня все большую актуальность приобретает органическое натуральное земледелие. Спрос на эту продукцию растет. Уверен, учитывая особенности региона, что здесь нам есть над чем совместно работать", - отметил первый заместитель вице-премьера, министра окружающей среды, сельского хозяйства и энергетики федеральной земли Саксония-Анхальт Клаус Реда. Он подчеркнул, что также могут оказаться востребованными удобрения белорусского производства.

Еще одним направлением для сотрудничества может стать зеленая энергетика. В федеральной земле Саксония-Анхальт налажено производство ветрогенераторов, наработаны немалый опыт в сфере использования возобновляемых источников энергии.

"Важно наладить личные контакты, обменяться мнениями по различным вопросам, наверняка, у нас есть немало точек соприкосновения, по которым в дальнейшем возможно развитие взаимовыгодного сотрудничества", - отметил Клаус Реда. В состав делегации также вошли представители мэрии Магдебурга и местного университета. Во время посещения Гродненской области прорабатывались вопросы сотрудничества в сфере туризма, культуры и образования.-0-