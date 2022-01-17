Сотрудник полоцкого предприятия про единый день голосования: это удобно и экономит бюджетные деньги

17 января, Полоцк /Корр. БЕЛТА/. Главный метролог Полоцкого молочного комбината Иван Кисленко считает логичным и оправданным введение единого дня голосования в случае принятия проекта Конституции. Таким мнением специалист поделился с журналистами, отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА.

Сотрудник завода отметил, что одно из важнейших изменений - наделение Всебелорусского народного собрания намного большими полномочиями, чем было раньше. "Если возвращаться к истокам, мне это чем-то напоминает Полоцкое княжество и его народное вече, когда собирался простой люд, бояре и избирали себе князя на какой-то период", - сказал Иван Кисленко.

Рассуждая о введении единого дня голосования, специалист соглашается с его необходимостью. Это экономит бюджетные средства и людям проще проголосовать на выборах депутатов всех уровней сразу. Предварительно единый день голосования будет проходить в конце февраля. "Удобно, что не летом, потому что тогда люди на даче, хватает забот", - добавил Иван Кисленко.

Работник признался, что собирается идти на референдум, потому что ему небезразлично будущее страны.-0-