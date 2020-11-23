23 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники амбулаторной службы обзвонили 700 учеников после инцидента в минской школе №61, сообщил журналистам заместитель начальника главного управления организации медицинской помощи - начальник отдела медицинской помощи матерям и детям Минздрава Дмитрий Лазарь, передает корреспондент БЕЛТА.

"700 детей обзвонили сотрудники амбулаторной службы, 43 ребенка осмотрены врачами-педиатрами на дому", - сказал Дмитрий Лазарь.

Он напомнил, что 20 ноября поступила информация о массовом обращении за медицинской помощью детей, у которых были признаки острой пищевой токсикоинфекции. Немедленно было организовано оказание медпомощи всеми доступными службами, привлекались научные сотрудники кафедр детских инфекционных болезней. В тот же день в приемное отделение детской инфекционной больницы поступили 23 ребенка, 18 из них были госпитализированы. Состояние остальных пяти было удовлетворительным и не требовало госпитализации.

"В настоящее время продолжают лечение 6 детей и 5 - наблюдаются амбулаторно", - отметил Дмитрий Лазарь. Он также сообщил, что госпитализированные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии. По его словам, "они, в принципе, подготовлены к выписке, но при проведении медицинского осмотра будет определена дальнейшая тактика их лечения".

Как сообщалось, источник возможного заражения устанавливают при эпидемиологическом расследовании врачи Минского городского центра гигиены.-0-