Сотрудники аппарата "Белнефтехима" на субботнике сажают хвойный лес в Пуховичском районе

20 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники аппарата концерна "Белнефтехим" сегодня на субботнике сажают хвойный лес в Пуховичском районе Минской области, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе "Белнефтехима".

К добровольному труду на общественных началах в свободное от работы время работники нефтехимического комплекса приступили с первых чисел апреля с учетом сменного графика работы предприятий. Приводили в надлежащее состояние мемориальные комплексы, исторические памятники, захоронения воинов и партизан Великой Отечественной войны, высаживали деревья и кустарники, красили металлоконструкции, готовили клумбы к посадке цветов. Проведена уборка дорог, тротуаров, площадок, производственных и закрепленных за организациями территорий, сооружений и территорий детских оздоровительных лагерей, баз отдыха. Ряд подразделений трудились во время субботника на рабочих местах.

Сотрудники аппарата концерна сегодня сажают хвойный лес в Пуховичском районе Минской области, принимая участие в республиканской акции "Неделя леса". Каждый работник концерна перечислил в фонд субботника свой дневной заработок.-0-