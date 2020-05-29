29 мая, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники ГАИ Гомельской области передали партию защитных костюмов для медперсонала, сообщили корреспонденту БЕЛТА в отделении по агитации и пропаганде ГАИ УВД облисполкома.

Коллектив гомельской Госавтоинспекции присоединился к республиканской акции #Милиция_врачам. Представители управления ГАИ УВД облисполкома в знак поддержки врачей и медперсонала передали партию защитных противоэпидемиологических костюмов в Гомельскую городскую больницу №3.

"Врачи и медицинский персонал делают все возможное для сохранения жизни и здоровья пациентов. Мы выражаем признательность и благодарность всем медработникам, которые в столь нелегкое время стоят на передовой", - сказал заместитель начальника управления ГАИ УВД Гомельского облисполкома Сергей Бондаренко.-0-