Сотрудники ГАИ и спасатели Партизанского района Минска присоединились к акции "Наши дети"

27 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники ГАИ, РОЧС Партизанского района столицы и представители организации Белорусского общества Красного Креста во время республиканской акции "Наши дети" навестили пациентов травматолого-ортопедического отделения 6-й городской больницы, сообщили корреспонденту БЕЛТА в отделе ГАИ Партизанского РУВД Минска.

Гости представили обучающий правилам безопасности спектакль с песнями и загадками. К тем маленьким пациентам, которые не смогли увидеть представление, прямо в палату пришли сказочные персонажи. Детям вручили сладкие подарки, книги, раскраски и фликеры.

Посещение 6-й городской больницы сотрудниками Госавтоинспекции уже стало традиционным. Ежегодно милиционеры приходят к маленьким пациентам, напоминая им о безопасном поведении на дороге.-0-

Фото Администраци Партизанского района г. Минска