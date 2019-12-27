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27 декабря 2019, 20:30

Сотрудники ГАИ и спасатели Партизанского района Минска присоединились к акции "Наши дети"

Фото Администраци Партизанского района г. Минска
Фото Администраци Партизанского района г. Минска
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27 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники ГАИ, РОЧС Партизанского района столицы и представители организации Белорусского общества Красного Креста во время республиканской акции "Наши дети" навестили пациентов травматолого-ортопедического отделения 6-й городской больницы, сообщили корреспонденту БЕЛТА в отделе ГАИ Партизанского РУВД Минска.

Гости представили обучающий правилам безопасности спектакль с песнями и загадками. К тем маленьким пациентам, которые не смогли увидеть представление, прямо в палату пришли сказочные персонажи. Детям вручили сладкие подарки, книги, раскраски и фликеры.

Посещение 6-й городской больницы сотрудниками Госавтоинспекции уже стало традиционным. Ежегодно милиционеры приходят к маленьким пациентам, напоминая им о безопасном поведении на дороге.-0-

Фото Администраци Партизанского района г. Минска

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акция благотворительность БОКК ГАИ дети Минск МЧС
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