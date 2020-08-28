Сотрудники ГАИ напомнят пешеходам о безопасности при помощи граффити

28 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Во время специального комплексного мероприятия "Внимание - дети!" и единого дня безопасности дорожного движения под девизом "Будь примером своему ребенку!" сотрудники ГАИ УВД Миноблисполкома совместно с ЮИДовцами Ждановичской средней школы провели информационно-пропагандистское мероприятие "Безопасный переход!". Оно направлено на предупреждение дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов, сообщили БЕЛТА в УВД Миноблисполкома.

Инспекторы ГАИ совместно с юными помощниками с помощью трафаретов и специальной яркой краски нанесли вблизи пешеходных переходов, расположенных около учреждений образования в Заславле, надписи: "Возьми ребенка за руку!", "Снимите наушники!". Они привлекут внимание участников дорожного движения и заставят задуматься о правильном и безопасном поведении на дороге.

Появившиеся в Заславле надписи - лишь часть масштабного проекта, который будет реализован и в других регионах области сотрудниками Госавтоинспекции совместно с ЮИДовцами. Эстафету проекта принял Смолевичский район.-0-