Сотрудники ГАИ в Гомеле проведут акцию "С добрым утром, мамы"

14 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Профилактическую акцию "С добрым утром, мамы!" проведут сегодня сотрудники ГАИ в Гомеле, сообщили корреспонденту БЕЛТА в отделении по агитации и пропаганде ГАИ УВД облисполкома.

Акция приурочена ко Дню матери. Госавтоинспекторы будут останавливать автоледи на площади Восстания, чтобы поздравить их с праздником. Кампания начнется в 9.00. Всех нынешних, а также будущих мам ждут приятные сюрпризы от организаторов. Женщинам пожелают доброго утра и напомнят о необходимости неукоснительного соблюдения правил дорожного движения.

Организаторы акции - областная Госавтоинспекция и одно из гомельских кафе. ГАИ регулярно проводит профилактические проекты, ориентированные на различную целевую аудиторию. Без внимания инспекторов не остаются ни дети, ни взрослые участники дорожного движения.-0-