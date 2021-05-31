Сотрудники и курсанты института МВД поздравили детей Могилевской области в преддверии 1 июня

31 мая, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники и курсанты Могилевского института МВД поздравили с предстоящим Днем защиты детей воспитанников Центра медицинской реабилитации детей-инвалидов с поражением ЦНС и опорно-двигательного аппарата Могилева и Матютского яслей-сада Горецкого района. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила официальный представитель вуза Марина Громыко.

Как рассказала Марина Громыко, праздник для детей постарались сделать ярким, веселым и задорным. "Переодевшись в сказочных героев, курсанты и сотрудники смогли поздравить детишек с наступающим праздником ярко и с креативом. Старт веселью для детей центра реабилитации дали клоуны, которые не просто загадывали загадки ребятам, но и исполняли танцевальные номера. Вместе с клоунами на игровой площадке появились и плюшевые герои: Мандаринка, Медвежонок, Тигра, Собака и Волк. Дети с удовольствием повторяли движения мультяшных танцоров. В завершение праздника каждому вручили сладкие подарки, раскраски, карандаши и сувениры из воздушных шаров", - отметила официальный представитель вуза.

Для воспитанников Матютского яслей-сада появление плюшевых сказочных героев стало настоящим сюрпризом. "Всем детям они подарили заряд положительных эмоций", - подчеркнула Марина Громыко.

Инициатором праздника стал член Совета Республики, начальник Могилевского института МВД Валерий Полищук. Идею с радостью поддержали представители милицейского вуза и первичная организация БРСМ института. Подарки для малышей помогли собрать государственные предприятия и индивидуальные предприниматели города, большой вклад внесли представители и курсанты вуза.

"Для нас крайне важно в такое непростое время поздравить наших маленьких земляков, создать для них атмосферу сказки и праздника, - отметил заместитель начальника института по идеологической работе и кадровому обеспечению Дмитрий Понуждаев. - Такие праздники уже стали доброй традицией, поэтому каждый год мы готовимся заранее и очень ответственно, ведь главное на празднике - это детские улыбки и радость в глазах у ребят".-0-

Фото Могилевского института МВД