Сотрудники МАРТ участвовали в благоустройстве Брестской крепости и Михайловского сквера в Минске

17 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство антимонопольного регулирования и торговли принимает участие в республиканском субботнике в разных регионах страны, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МАРТ.

"Каждый смог выбрать занятие на свое усмотрение: посадка леса, благоустройство территории Брестской крепости, уборка Михайловского сквера в Минске, наведение порядка в административных зданиях и на прилегающих территориях. Даже во время субботника МАРТ за справедливую конкуренцию и свободу выбора", - отметили в пресс-службе.

Министр антимонопольного регулирования и торговли Владимир Колтович и его заместитель Оксана Константинович приняли участие в субботнике на территории министерства. Первый замминистра Иван Вежновец и замминистра Андрей Картун высаживали лес в Червенском лесхозе.-0-

Фото МАРТ