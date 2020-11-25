25 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники милиции и ветераны МВД сделали подарок жителям Чечерска. Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве внутренних дел.

"Чечерский район 27 ноября 1943 года был освобожден от немецко-фашистских захватчиков. К этой знаменательной дате районный отдел внутренних дел выступил с инициативой установить для жителей города место отдыха в лесу на красивой поляне, возле автодороги в направлении деревни Заболотье, - рассказали в МВД. - Силами сотрудников РОВД и ветеранов МВД за два дня был установлен десятиметровый навес, сделаны лавочки, санузел".

Проект места отдыха был согласован с местным лесхозом. "Очень хотелось сделать приятное горожанам. Ведь летом место не пустует. Вдвойне отрадно, что откликнулись ветераны МВД, афганцы. Они помнят, что такое война. Они отметили, что поработать для земляков для них в радость. В таких добрых делах и происходит сплочение коллектива и ветеранов, передаются житейские мудрости и накопленный опыт", - сказали в ведомстве.-0-